「人生の目標を達成するコツ」を1枚の図で表した一冊とは？

時間は、量だけではなく「質」を意識せよ

――特に働く女性の多くが悩むことだと思うのですが、「家族との時間を大切にしたい」と「自分のキャリアアップに時間を注ぎたい、バリバリ働きたい」の両方を同時に叶えることはできるのでしょうか？

山口周氏（以下、山口）：時間は誰にとっても24時間なので、何かに多く使えば、別の何かに使える時間が減るというゼロサムゲームになってしまうという感覚があると思います。

ただ、家族に関しては単に時間をかければいいっていうもんじゃないんですよね。重要なのは「質」です。

たとえば、一緒に家にいるけれども、それぞれがスマホを見ていてコミュニケーションを取っていない時間が何時間もあるのと、たとえ15分であっても楽しかったこと、悲しかったことを話すようなコミュニケーションの時間があるのとでは、子どもにとって後者のほうが豊かな時間であるはずです。

人生の目標が「仕事だけ」になっていないか？

山口：組織のパフォーマンス管理に使われる「バランス・スコア・カード」というフレームワークがあります。

ハーバード・ビジネス・スクールの教授だったロバート・カプランと、経営コンサルタントのデビッド・ノートンが提唱しました。経営では売上や利益にばかり目が行きがちですが、それでは行き詰まるというのが、彼らの問題意識でした。

売上や利益以外に、人材がどのくらい成長できたか、顧客の満足度がどのくらい上がったのかという視点を持ち、過去から未来の時間軸を加えて全部見て評価しましょうということなんです。

バランス・スコア・カードの考え方は、人生の経営戦略においてもとても役立ちます。仕事のことばかりではなく、「自分にとって大事なもの」を棚卸しし、それぞれの関係性とトレードオフを整理したうえで目標を決めていくと良いでしょう。

BCG時代、パートナーの先輩とよく一緒に飲みに行っていたんですが、彼が夜11時とか12時にパソコンに向かってカタカタと何か打っているんですよ。何をしているかというと、「仕事」「家庭」「地域社会」「健康」「自分の成長」といった分野の今年の目標について、酒を飲みながら見直しているんです。

「仕事の目標はここまでできているけれど、子どもにこういう体験をさせるという目標はまだできていない」とかね。定期的に見直すようにしているわけです。

