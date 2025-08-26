Netflixは26日、メジャーリーグ ベースボール（MLB）が所有し、MLB選手会と共同でワールドベースボールクラシックを運営するWORLD BASEBALL CLASSIC INC.（以下、WBCI）とのメディアライツにおける独占パートナーシップにより、2026年ワールドベースボールクラシックの日本国内における新たな視聴先として、ライブ配信を行うことになったと発表した。

2026 年に開催されるワールドベースボールクラシックの全 47 試合を、Netflix のライブおよびオンデマンドで観戦が可能になる。

MLB 副コミッショナー、ビジネス＆メディア担当 ノア・ガーデンは今回の発表について「「このパートナーシップは、ワールドベースボールクラシックの人気の高まりに加え、世界中のメディアが本大会により強い関心を寄せていること、その中で、WBCI が最先端のデジタルプラットフォームを通じてファンとのつながりを強化しようとする姿勢を示すものです。すでに世界規模のスポーツライブ配信を見事に成功させ、エンターテインメントのトップを走るNetflix と組むことで、野球の伝統を大切にしながらも、未来を見据え、あらゆる世代、さまざまな立場のファンのライフスタイルに合わせて大会を楽しめる環境を実現します。Netflix と共に、日本の皆さまに、これまで以上にエキサイティングで一体感のあるワールドベースボールクラシックをお届けすることに取り組みます」とコメントしている。

今後、番組スケジュール、独自コンテンツの詳細など、さらなる情報を随時発表していく。