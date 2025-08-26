【12星座恋占い】2025年９月の恋予報

★おひつじ座





【最高の恋晴れ日：９月25日】

台風一過とともに気持ちも整いそうな恋模様。これまでと状況が変わってくる兆し。あれこれ難しく悩まずに、どちらかというと他人任せにする方が結果的に有利になりそう。カップルは、多少の認識のズレは想定内にしてどんどん相手に甘えてみて。フリーの人は、来るもの拒まずの姿勢が、まさかの素敵なご縁を引き寄せる可能性大。

☆おうし座





【最高の恋晴れ日：９月20日】

真っ青な空に浮かぶ飛行機雲に恋の行方のヒントを得られそうな恋模様。大切にしたい人との一対一の向き合いが二人の未来を大きく変えるかも。格好つけたり忖度するよりも、ありのままの自分を曝け出したもん勝ち。出会い探している人は、ほんの一部分だけでもマッチングしたら即会う！くらいの直球型実行力がチャンス掴める兆し。

★ふたご座





【最高の恋晴れ日：９月28日】

秋の日は釣瓶落としのような恋模様。ぐずぐずしていたら好機をあっさり逃がしてしまうこの時期。何をしている時が楽しいのか、どんなことが好きなのか、素直に欲を出してもいいのでは？ カップルは、パートナーと日常の中での楽しみを増やす工夫を。フリーの人は、今この瞬間を誰とどんなふうに過ごしたいか、もっと貪欲になってみて。

☆かに座





【最高の恋晴れ日：９月３日】

食欲の秋を大いに楽しめるような恋模様。食べ物の好みが合うというのがテーマになりそう。カップルは、連日行列と話題のお店に挑んでみるなど二人のマンネリ食生活に刺激投入を。フリーの人は、身近な人を誘ってランチやディナーをご一緒する機会爆増させてみて。食を通じて相手のことを新発見する部分があるなど急展開も♡

★しし座





【最高の恋晴れ日：９月１日】

お月見に心溶かれるような恋模様。今立ってる場所とこの先向かいたい場所を再確認するなど、愛に関して考えさせられそうな気配。パートナーとの間で解決したいことあれば前向きに話し合いを。シングルの人は、誰とどんな距離で関わるのが最適なのかを見極めた上で恋をどう楽しむか、自分だけにしかない選択肢があってもいいかも。

☆おとめ座





【最高の恋晴れ日：９月８日】

一葉落ちて天下の秋を知るが如くの恋模様。愛の金星が手厚い応援に来てくれる９月。普段からわずかな前兆から察するものを見落とさないことが重要。カップルは、普段のやり取りを侮らないこと。リアルに会う時間を増やす努力を。出会いを探している人は、案外どうでもいいことこそこだわってみると本当にご縁ある人に気づけそう。

★てんびん座





【最高の恋晴れ日：９月23日】

夕焼けの美しさに心惹かれるような恋模様。気分的にホッとできるこの時期、パートナーとの間では優しい時間の共有を意識してみて。将来のことも理想論でなく現実的に話し合えるチャンス。 出会いを探している人は、逃げられない状況下に自分を追い込んでみてもいいかも。目上の人に昭和のお見合いみたいな紹介をお願いしてみると◎！

☆さそり座





【最高の恋晴れ日：９月30日】

線状降水帯に見舞われるような恋模様。ずっと同じような悩みを断つ勇気を持ってみて。過去の選択を悔いているなら、それを学びとして完結させること。カップルは、この先どうなるかということばかりに囚われるのではなく、今を本気で堪能することに意識を向けてみて。出会いを探している人は、現状打破したいなら理想のタイプのリセットを。

★いて座





【最高の恋晴れ日：９月５日】

女心と秋の空に振り回されそうな恋模様。心配ばかりで肝心なことを見失いそうな気配。揺れる気持ちを否定せず、程よく落ち着く平均値を探して。カップルは、喧嘩をお互いのことを理解し合える機会としてポジティブにとらえて経験値を高めて。フリーの人は、シチュエーションに合わせて相手を選んでみると◎。割り切って一緒に過ごす中でピンとくる人がいるかも。

☆やぎ座





【最高の恋晴れ日：９月12日】

秋の長雨が去り、晴れやかな気分に包まれそうな恋模様。言葉よりもモノなどで明確な表現が功を奏す時期。カップルは、思いがけないプレゼントで相手を楽しませるとラブラブ度も上昇気流へ。フリーの人は、仕事仲間や気楽な存在にお土産やちょっと珍しいお菓子など、お近づきのきっかけに渡してみると進展があるかも。

★みずがめ座





【最高の恋晴れ日：９月21日】

快晴だけど寒暖差があって気を引き締めるような恋模様。人間関係全般が活性化する時期だからこそ、親しき仲にも礼儀あり。カップルは、二人の間で当たり前になっていることに敢えて感謝の言葉添えてみることがポイント。フリーの人は、友人的な恋の対象外の人と時事的な話題に客観的な議論をしてみると、驚きの共通点が！ からの進展の期待も大。

☆うお座