¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂÄÉ±¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖºÚ¡¹½ï¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î6¡Á8Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ê¾å¸¹¡¦²¼¸¹¤Îµ´¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤·¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¾å¸¹¤ÎÎ¦¡Ê¤í¤¯¡Ë¡¦ÂÄÉ±¡Ê¤À¤¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
·»¤Îµ¸É×ÂÀÏº¡Ê¤®¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾å¸¹¤ÎÎ¦¤È¤·¤Æ¡¢Í·³Ô¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤¿Ëå¡¦ÂÄÉ±¡Ê¤À¤¡Ë¡£ÈþËÆ¤È»Ä¹ó¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÍ·³ÔÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡Ê¤¦¤º¤¤¤Æ¤ó¤²¤ó¡Ë¤é¤È¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡¢ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯½÷¤È¹õ²¦»Ò¡Ù¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ØMiss¥Ç¥Ó¥ë ¿Í»ö¤Î°Ëâ¡¦ÄØâÃ»Ò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤½÷À¤ä¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¢¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¡¢Èþ¤·¤¤°½÷Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡£8·î1Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µßÌ¿³èÆ°¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¡¦Â¢Á°²ÆÇßÌò¤ò±é¤¸¡¢¿·Á¯¤Ê»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷²¦ÍÍ·Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê±éµ»¤âÆÀ°Õ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¶¯µ¤¤Ç¥¥ì¤ë±éµ»¡¢¥ÉS¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥Ï¥Þ¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö°½÷Ìò¤âÂ¿¤¯¡¢±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÆÇµ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥ëÌò¤¬¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢À§ÈóåºÎï¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ëÂÄÉ±¤ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¯Íß¤Ê¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦¹õÎ¶¥¥ê¥«Ìò¤ò¹¥±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾¡µ¤¤ÇÃË¾¡¤ê¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ã¾¾¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¡¢Ï¢ÆüÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä³ÜÌÚ¤¢¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂÄÉ±¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¤Î¶¯¤µ¤ÈÆâÌÌ¤ÎÍÄ¤µ¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤±¤É¡¤¤ª·»¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢ÏÂÁõ¤ä¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦²Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤Ç¿Í¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÂÄÉ±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Öµ¤¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
