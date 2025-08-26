「美しい顔全開」桐谷美玲、最新ショットに絶賛の声「なんだこの可愛さは」「変わらずのスタイルスリム」
俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月23日、自身のInstagramを更新。おしゃれな服装と美貌を披露しました。
【写真】桐谷美玲の輝く美貌
コメントでは、「変わらずかわいい美しい！！！」「相変わらず美しいくて世界の美女ですね」「なんだこの可愛さは」「髪スッキリで美しい顔全開」「オールブラックなのに爽やかでカッコいいです」「変わらずのスタイルスリムですね〜」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「オールブラックなのに爽やかでカッコいいです」桐谷さんは「マドリードバッグ」とつづり、3枚の写真を載せています。黒いシアーシャツとパンツを着用し、マドリードバッグを持った姿を公開。1枚目は、力強い眼差しが印象的なショットです。2、3枚目ではすらりと伸びた脚が際立つ姿で、圧巻のスタイルとなっています。
さまざまなコーディネートを披露桐谷さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを披露しています。7月23日には、白い花柄のグレーのワンピースを着用したモデルショットを公開。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
