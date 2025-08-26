俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月23日、自身のInstagramを更新。公開した美貌に絶賛の声が上がりました。（サムネイル画像出典：桐谷美玲さん公式Instagramより）

俳優でモデルの桐谷美玲さんは8月23日、自身のInstagramを更新。おしゃれな服装と美貌を披露しました。

【写真】桐谷美玲の輝く美貌

「オールブラックなのに爽やかでカッコいいです」

桐谷さんは「マドリードバッグ」とつづり、3枚の写真を載せています。黒いシアーシャツとパンツを着用し、マドリードバッグを持った姿を公開。1枚目は、力強い眼差しが印象的なショットです。2、3枚目ではすらりと伸びた脚が際立つ姿で、圧巻のスタイルとなっています。

コメントでは、「変わらずかわいい美しい！！！」「相変わらず美しいくて世界の美女ですね」「なんだこの可愛さは」「髪スッキリで美しい顔全開」「オールブラックなのに爽やかでカッコいいです」「変わらずのスタイルスリムですね〜」と、絶賛の声が集まりました。

さまざまなコーディネートを披露

桐谷さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートを披露しています。7月23日には、白い花柄のグレーのワンピースを着用したモデルショットを公開。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)