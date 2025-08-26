広島・高太一投手（２４）が２５日、大投手とのマッチアップを制して白星をつかむと誓った。２８日・巨人戦（マツダ）に先発予定で、田中将との投げ合いが予想される。「対戦するのは巨人のバッター。そこは意識せず、巨人にしっかり勝つ。そこだけを頭に入れてやっていきたい」と相手打者との勝負に集中する。

プロ入り初の巨人戦登板は、思いがけない巡り合わせになった。相手は日米通算１９９勝右腕。「（２０１３年の）楽天が日本一の時ですね。テレビにかじりついて見ていました。全部が圧倒的というか、真っすぐも速くてコントロールも良くて、変化球もキレキレ。『こんなピッチャー打てるわけない』とテレビ越しに思っていました」と、投球に目を奪われた少年時代を思い返した。

もちろん、過剰な意識は禁物。それは本人も心得ている。「そういう投手と投げ合えるのはすごく光栄なことですが、あくまで今一番大事なのはチームの勝利。そこを優先して、チームに貢献できる投球をしていきたい」と強調した。

ここまで３戦２勝。前回２１日・ＤｅＮＡ戦は７回２失点で２勝目を挙げた。巨人は岡本、吉川が戦列に復帰し、リチャードも好調だ。左腕はこの日、マツダスタジアムで調整し「一発のある打者の前に、あまり走者を出さないように」と鍵を挙げた。羨望（せんぼう）のまなざしで見ていたのは、過去のこと。勝利だけにフォーカスして、価値ある１勝を持ち帰る。