【あんぱん 第108話あらすじ】嵩、サイン会を開催 メイコは“秘めた願い”明かす
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第108話が、8月27日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩（北村匠海）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜）。八木（妻夫木聡）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。
数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華）は、のぶと嵩のやりとりをうらやましそうに見ていた。その後、三姉妹で集まった蘭子（河合優実）の部屋で、メイコは秘めた願いを語る。嵩から話を聞いてうろたえる健太郎（高橋文哉）に、のぶは詩集を開き…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第108話／8月27日（水）放送
