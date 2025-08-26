¾åÅÄÎµÌé¡õ¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¢ÉñÂæ½é¶¦±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡Öå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡¢ÅìÀîÆÆºÈ¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤¬¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç²»³Ú·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡¢ÆÇÀå¼¹»ö¤È¤ª¾îÍÍ·º»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤ë·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÆæ²ò¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î²»³Ú·à¤Ç¡¢ÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾åÅÄÎµÌé¡£¤ª¾îÍÍ·º»ö¡¦ÊõÀ¸Îï»Ò¤ò¶Ì°æ»í¿¥¡¢¸æÁâ»Ê·ÙÉô¡¦É÷º×µþ°ìÏº¤ò¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¾åÅÄ¤È¶¶ËÜ¤ËËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÉñÂæ¤Ç¤Î½é¶¦±é¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤Î³Ú¤·¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÅÄ¡¡A.B.C-Z¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¶¶ËÜ¤È¤Ï¡ËÍ£°ì¤¢¤Þ¤êÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¸åÇÚ¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¤É¤ó¤É¤óÉñÂæ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÉñÂæ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ý¯°æ¡ÊæÆ¡Ë¤¯¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¤â¥É¥é¥Þ¤â¥¢¥Ë¥á¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¶¶ËÜ¡¡¡ÊËÜºî¤Î±é½Ð¤Î¡Ë²Ï¸¶¡Ê²íÉ§¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÉ÷º×Ìò¤Ï¶¶ËÜ¤¯¤ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÉñÂæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾åÅÄ¡¡ËÍ¤âÅö»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ±Æ»³¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£¤Ï±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¸¶ºî¤òÆÉ¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤ªÆó¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÍí¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶¶ËÜ¡¡ËÍ¤ÏA.B.C-Z¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤«¤éKAT-TUN¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢KAT-TUN¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¸åÇÚ¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¥é¥¥é¤Î¾åÅÄ¤¯¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ý¾åÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¤Î²ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¶¶ËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ê¡¢±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏÈ¤Ë¡Ê¶¶ËÜ¤Ï¡ËÆþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤ÆÊÉ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤è¤êå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÝÀè¤Û¤É¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡Á´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤¦¤·¤¿Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÊÁ°¤Ë²Ï¸¶¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤ÏËÍ¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡ÆÇÀå¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£³ä¤È²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈS²Ã¸º¡É¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢±Æ»³¤Ï±é¤¸¤ä¤¹¤¤ÌòÊÁ¤Ç¤¹¤«¡£
¾åÅÄ¡¡±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¡¢»ÑÀª¤ÎÎÉ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡Ý¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ËÜ¡¡É÷º×¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾åÅÄ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ó¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å·Á³¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¶¶ËÜ¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¤Ç¤â¡¢É÷º×¤ÏÅ·Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡¤¤¤ä¤À¤«¤é¡¢¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡ËÅ·Á³¥Ü¥±¤Ê¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¶¶ËÜ¡¡»÷¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¶¦ÄÌÅÀ¡¢¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý²»³Ú·à¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç²»³Ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶ËÜ¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢²Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©
¶¶ËÜ¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£BGM¤È¤·¤Æ²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ý³§¤µ¤ó¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ËÜ¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú·à¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢Ææ¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý¤ª¸ß¤¤¤Î²Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÅÄ¡¡¶¶ËÜ¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡
¶¶ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£
¾åÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀ¼¤Ç¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡ÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡¡KAT-TUN¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¥½¥í¤â¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤â²Î¤¦¤Î¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½¤ÏÉý¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤òÄÍÅÄ¡ÊÎ½°ì¡Ë¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢²Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Çµï¤¬¥á¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿²Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉñÂæ¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Íè¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¸¶ºî¤¬¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡ÖÀ¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¡¢±Æ»³¤¿¤Á¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òË¬¤ìÆæ²ò¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¤ä¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÅÄ¡¡ËÍ¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³¹¡¢Ì²¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¾åÅÄ¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êÀÎ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢20Ç¯·Ð¤Æ¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤é¥¹¥¤¥¹¡£»Å»ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢·Ê¿§¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶õµ¤´¶¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡¡ËÍ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ë¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¹ÊÂ¤ß¤â¤¤ì¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡¢¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¡¡³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿äÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±é¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤â¤¦1²ó¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¶ËÜ¡¡º£Ç¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëë¤¬³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦Êý¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Ï¡¢9·î9Æü¡Á23Æü¤ËÅÔÆâ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¡¢9·î27Æü¡Á10·î1Æü¤ËÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¾å±é¡£