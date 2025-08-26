『エクストレイル・ニスモ』9/24より発売

日産自動車はマイナーチェンジを受けた改良新型『エクストレイル』をベースとして、グランドツーリングSUVとしての性能を追求した『エクストレイル・ニスモ（NISMO）』を発表した。

【画像】チューンドbyニスモのGT SUV！ 新型日産エクストレイル・ニスモのディテール 全29枚

『エクストレイル・ニスモ』は『より速く、気持ちよく、安心して走れるクルマ』というニスモ・ロードカーの思想に基づき、レース活動でのノウハウを活かした空力性能とデザイン性が両立したスタイリングと、専用チューニングによる走行性能の高さを実現したモデルである。



日産エクストレイル・ニスモ 日産自動車

『エクストレイル・ニスモ』は9月24日からの発売を予定しており、価格は541万6400円から596万2000円となる。

ニスモらしさと機能性を両立したデザイン

『エクストレイル・ニスモ』のエクステリアデザインは、一目でニスモとわかるデザインと空力性能に加えて、オールマイティな走破性を持つSUVの力強さと頼もしさを表現したものとなっている。

フロントフェイスはグリル上部に横に伸びるダーククロームのアクセントが、シグネチャーランプとの連続感により水平基調のワイド感を演出する。



日産エクストレイル・ニスモ 日産自動車

ロアエンド部のフィニッシャーには、『ニスモ』モデルに共通するディテールである、フロントからサイド、リアへと続くレッドの『アクセントライン』が走り、フロントセンター部には『ニスモロゴ』が、リアにはレーシングマシンを想起させる『リアフォグランプ』が組み込まれる。また、『ドアロアフィニッシャー』は車体底面の負圧領域を拡大することで、ダウンフォース向上に貢献する。

ニスモ専用のエンケイ製『20インチアルミホイール』は、センター部がくりぬかれたダブルスポーク形状となっており、拡大された開口面積により軽量化とブレーキ冷却効果が図られ、フラットなホイール外周部形状により、車体側面の空気の流れを整流する効果も備える。またエンケイの『MAT（Most Advanced Technology）工法』を用いることで、軽量化と高剛性を両立している。

インテリアはベースとなる『エクストレイル』が誇る快適性と機能性はそのままに、黒を基調としながら各部にレッドのアクセントカラーを施した、『ニスモ』モデルに共通するイメージの上質感とスポーティさを備えたコーディネートとした。

また、よりスポーティさを求めるユーザーのために『ニスモ専用チューニング・レカロ・スポーツシート』をオプション設定、高いホールド性能によりクルマとの一体感あるドライビングをサポートする。また、『パワーリクライニング』や『シートヒーター』も備え、高い快適性も兼ね備えている。

ニスモチューンのシャシーとeフォース

『エクストレイル・ニスモ』は、『ニスモSUV』としてのコーナリング限界の高さ、伸びのある加速、フラットで質感の高い乗り味を目標に開発が進められた。

サスペンションにはショックアブソーバーにカヤバ製の『スウィングバルブ（Swing Valve）』を日産車として初めて導入、車高の高いSUV特有の『ボディモーション』（慣性による車体の振れ）の抑制とすべての乗員の乗り心地の確保という背反性能を両立、高いスタビリティの上に上質な乗り味を確保した。



日産エクストレイル・ニスモ 日産自動車

『エクストレイル・ニスモ』では、グランドツーリングSUVとしてのコンセプトに合わせて、電動パワーユニットの制御をつかさどる『VCM（ビークルコントロールモジュール）』に専用チューニングが加えられた。電動車としてのレスポンスや力強さを重視した『スポーツモード』と加速の伸びを重視した『オートモード』を備えることで、日常の様々なシーンで『速さ・気持ちよさ』を感じられるよう仕立てられている。

また、電動駆動4輪制御技術『eフォース』もニスモ専用チューンの『ニスモ・チューンドeフォース（NISMO tuned e-4ORCE）』を採用、リアタイヤの駆動力配分を増やし、フロントタイヤを旋回方向に使う制御とすることで、旋回加速時の高いライントレース性を実現している。また各ドライブモードごとに加速特性や前後駆動力配分を専用チューニングすることで、雪道も含めた様々な走行シーンにおいて安心で気持ちの良い走りを提供する。

さらに『ニスモ・チューンドeフォース』の性能を最大限に引き出すために、タイヤには『アリア・ニスモ』で高い評価を得たミシュラン製『パイロットスポーツEV』を採用した。ホイールサイズの20インチ化とともにリム幅を広げることで、操舵応答性の向上も図られている。なお、サスペンションやタイヤの変更に合わせ、パワーステアリングも専用チューニングとされている。