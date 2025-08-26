成長投資への資金減 懸念

上場企業が、株主還元として、発行した株式を市場から買い戻す自社株買いが急増している。

２０２５年１〜７月は、前年同期比３７％増の１０兆５０００億円となり、年間を通して過去最多を更新するペースだ。アクティビスト（物言う株主）の圧力が強まっていることも要因だが、中長期での成長投資に必要な資金が失われる懸念も指摘される。（福原悠介）

金融情報サービスのアイ・エヌ情報センター（東京）によると、２５年１〜７月に自社株買いを行った企業は９６３社で前年同期より約２割増えた。過去最高だった２４年の１４兆８５００億円（１１３９社）を上回るのは確実とみられている。

ホンダは１〜７月、７９３０億円を実施。年内に最大で計１・１兆円分を行う計画で、発行済み株式の２３・７％に相当する予定だ。リクルートホールディングスも５３４１億円、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは４２９２億円の自社株を買った。３社とも資本効率の向上や株主還元の充実を理由としている。

取引関係の維持などを目的に株式を持つ「政策保有株」を減らす動きも広がっている。三菱商事は年度内に、三菱倉庫などが政策保有株として持つ株の売却に応じて最大１兆円の自社株買いを行う計画だ。

自社株買いが増えているのは、市場から資本効率の改善を求める圧力が強まっているためだ。東京証券取引所は２３年３月、日本株のテコ入れを目的に、「株価純資産倍率（ＰＢＲ）」の改善など、株価向上や投資家目線での経営を企業に要請した。ＰＢＲは株価を１株あたりの純資産で割った数値で、その株が割高か割安かを測る指標となる。

自社株買いは純資産の減少につながるため、ＰＢＲが上昇して株価向上策になる。東証の要請後、２４年の自社株買いは前年の約１・７倍に急増した。

アクティビストが株主還元の圧力を強めていることも一因だ。一般的に自社株買いで株式数が減れば、１株あたりの価値は上がり、配当も増える。ガス器具製造のノーリツは今年１月、米系投資ファンドから自社株買いの株主提案を受け、２月に自社株買いの実施を発表した。

アクティビストについて三菱ＵＦＪ信託銀行の末永祐貴氏は「ＰＢＲが１倍を超える企業でも余剰金の使途が不明なら、さらに株主還元を求めてくる」と語る。

企業の資金が自社株買いなど短期的な株主対策に使われれば、成長投資の機会を奪う懸念もある。

経済産業省は５月、「自社株買いより魅力的な資金の投入先を見つけ、社会発展の道を切り開くことが経営者の役割だ」などとする有識者会議の中間報告をまとめた。過度に短期的な還元に偏らない中長期の成長戦略を求める。

野村総合研究所の大崎貞和・主席研究員は、自社株買いについて「経営に重要だとの認識が企業に浸透している」として一定の規模で続くとの見方を示し、「企業は新たな投資で成長する戦略も選択肢に入れるべきだ」と話している。