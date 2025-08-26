¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤«¤é3¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¡¦°ã¤¤¤ò²òÀâ
¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Î¥Üー¥ë¡ÖZ-STAR¥·¥êー¥º¡×¤¬ÃË½÷¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¿¤Á¤â°¦ÍÑ¤·¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î¾¡Íø¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Üー¥ë¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÉ¬¤º¹×¸¥¤¹¤ë¡£3¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ÈÁª¤ÓÊý¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÁêËÀ¤ò·è¤á¤è¤¦¡ª
3¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥Ëー¥º¤ò¥«¥Ðー
Z-STAR¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥§ー¥¹¤Ø¾è¤ë´¶¿¨¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¡×¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ä¥¢ー¥Üー¥ë¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¡¦¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤È¤â¤Ë¿½¤·¤Ö¤ó¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ²½¤µ¤»¤¿¤¤ÀÇ½¡×¤ò3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¦¤Þ¤¯À³¤ßÊ¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤´¤È¤ËÆÃ²½¤µ¤»¤¿¤¤ÀÇ½¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖDIAMOND¡×¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¡£¸½Âå¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¸®ÊÂ¤ß¡È¥íー¥¹¥Ô¥ó·Ï¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡Ö¥¹¥Ô¥óÉÔÂ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«2¥â¥Ç¥ë¤â¥Ä¥¢ー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¸ý¤ä¤½¤Î¿ô¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ï¤ªËÏ¤Ä¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Z-STAR XV¡§¡Ö¹¶¡×¤·¤Ã¤«¤ê¡É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È´¶¡É¤ÇÂç¤¤¯Èô¤Ð¤¹¡ª
3¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¡È½éÂ®´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖZ-STAR¡¡XV¡×¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹â½éÂ®¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Üー¥ë¤¬ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Þ¤Ç¥¹ー¥Ã¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥¥ã¥êー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÂÇ´¶¤ÏÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤âÂÇ²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¹¤³¤¨¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È´¶¡É¤â½½Ê¬¡£
¡ÖÈôµ÷Î¥½Å»ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤Þ¤ë¥Üー¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Ô¥ó¤ò¹¶¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êXV¤È¤¤¤¨¤ÐÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¥·¥êー¥ºÆâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¥ã¥ê°ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖ¼ê¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¡ÖÂÇ¤Á±þ¤¨¡×¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¾¯¤·¹â¤á¤ÎÂÇ²»¤¬¡È¹â½éÂ®´¶¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë
71SRIXON ¡ÖÁà¡×¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤ÈÁàºîÀ¤Ç¥Ô¥ó¤ò²Ì´º¤ËÁÀ¤¨¤ë
Á°¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖDIAMOND¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£Äã¤¤ÂÇ¤Á½Ð¤·¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥Üー¥ë¤¬¡É¥Õ¥ï¥Ã¤È¡É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¤ò¥½¥Õ¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥íー¥¹¥Ô¥ó·Ï¡×¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Â¤ê¤º¡¢¥¥ã¥êー¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥¹¤Ø¾è¤ë´¶¿¨¤â¶¯¤¯¡¢µå¤òÁàºî¤¹¤ë´¶³Ð¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Ä¥¢ー¥×¥í¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Üー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤äÀÇ½¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç½éÂ®¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤â¥Üー¥ë¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¼¯Ëô¡Ë
¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤¬¹â¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÍî²¼³ÑÅÙ¤â¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥ê°ì¤Ç¥Ô¥ó¤ò¥Ç¥Ã¥É¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë
Z-STAR ¡ÖÍ¥¡×¥½¥Õ¥È¤Ê¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¡ý
¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¤òµá¤á¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ï¡ÖZ-STAR¡×¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Î¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Èµå¼Á¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö´ó¤»¥ï¥ó¡×¤Î³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤ÎÂÇ²»¤«¤é¥é¥¤¥ÊーÀ¤Î¶¯¤¤¥Üー¥ë¤Ç¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾¿ÊÀ¤Î¹â¤µ¤¬¥í¥ó¥°¥²ー¥à¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤ÎÂÇ´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¥½¥Õ¥È¡£¥·¥êー¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÄã¤á¤ÎÃÆÆ»¤Ç¡¢É÷¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤
Äã¤¤ÂÇ¤Á½Ð¤·¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¤¬¡Ö¥®¥å¥®¥å¥Ã¡ª¡×¤ÈÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤â¥ï¥ó¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤ä¤¹¤¤
¡ü¾¦ÉÊ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»/¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°☎0120-653045
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Z-STAR¥·¥êー¥º¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»îÂÇ¡¦²òÀâ=¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê/Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¥Üー¥ë¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤â¿¼¤¯¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤äÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¹¤¤ÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¡£
¼Ì¿¿=ÅÄÊÕ°Â·¼¡¢¥²ー¥êー¾®ÎÓ¡¢¾®ÎÓ»Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ=Æü¿À¥°¥ëー¥×Ê¿ÀîCC