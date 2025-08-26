バブ×ポケモンの限定コラボ！癒やしの香りでおふろ時間をもっと楽しく

花王の入浴剤ブランド「バブ」から、待望の数量限定「ポケモンスリープデザイン」が登場します。2025年8月30日に発売されるのは、ナチュラルラベンダー、スイートカモミール、ネロリ（オレンジフラワー）の3種類。パッケージには、眠っている姿のポケモンたちがデザインされ、全種揃えるとイラストが繋がる特別仕様♡おふろ時間を癒やしのひとときに変えてくれる注目アイテムです。

バブ×ポケモンの特別デザインが登場

花王の「バブ」と、スマホアプリ『Pokémon Sleep』がコラボした特別デザインが今年も発売されます。

数量限定で展開されるのは「ナチュラルラベンダーの香り」「スイートカモミールの香り」「ネロリ（オレンジフラワー）の香り」の3種。

各商品は40g×12錠入りで、価格はオープン設定。外箱はポケモンたちが眠るかわいいデザインで、全種類を並べると一枚の絵になる仕掛けも楽しめます。

【メイクミーハッピー】新作フレグランスネイルオイル「マスカットダージリン」登場

SNSキャンペーンで限定グッズが当たる

発売を記念して「おふろ時間をポケモンたちと楽しもう」キャンペーンも実施されます。

2025年8月29日から9月12日までの応募期間中、バブ公式Xアカウント（@bub_jp）をフォロー＆リポストすると、オリジナルクリアポーチと「バブ ポケモンスリープデザイン」3箱セット（20名）や、3種類の中からいずれか1箱（80名）が抽選で当たります。

ポケモンファン必見のうれしいチャンスです。

癒やしの時間をポケモンと一緒に

数量限定で登場する「バブ ポケモンスリープデザイン」は、かわいいポケモンたちと香り豊かなバスタイムを演出してくれる特別なアイテムです。

全種類のパッケージを揃える楽しさや、毎回選べる個包装のデザインなど、女性心をくすぐるポイントがたっぷり。

1日の疲れを癒やしながら、ポケモンと過ごす特別なおふろ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。