今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第108回が8月27日に放送予定です。

【写真】サイン会を開いた嵩は…

＊以下8月27日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜さん）。

八木（妻夫木聡さん）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。

数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華さん）は、のぶと嵩のやりとりをうらやましそうに見ていた。

その後、三姉妹で集まった蘭子（河合優実さん）の部屋で、メイコは秘めた願いを語る。

嵩から話を聞いてうろたえる健太郎（高橋文哉さん）に、のぶは詩集を開き…。