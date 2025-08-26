noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第12回は「暗くて後ろ向きで卑怯で姑息な私は、真の陽キャに嫉妬する！？」です

陽キャな友人、ユミ

「お誕生日おめでとう！」

陽キャな友人、ユミ（仮名）へ３日前に送ったLINEがまだ既読になっていない。

彼女はいつもそうだから「嫌われた？ ブロックされてる？」などとは思わない。だが、LINEを３日間も見ないなんて信じられない。

私は誰かからLINEが来ると早く読みたくてちっとも我慢できない。しかし「すぐ既読になるなコイツ」と思われるのは恥ずかしいので、既読をつけずに通知で内容を読み、あえて２、３時間おいてから「たった今読みましたよ」という感じで返信する。小者の極みだ。

そんなに人からの連絡に飢えていませんよ、もしくは、仕事で忙しいですよ、という自己演出をしている。自意識は宇宙ほどデカい。

彼女いわく「面倒臭くてあんまり見ないんだよね。いつも未読300件とかになってる」らしい。大者すぎる。

SNSもやっていない。「昔アカウントは作ったけど飽きちゃった」とのことだ。きっと承認欲求などとは無縁なのだろう。

彼女は、20代の頃にバイト先で知り合った私にとって数少ない友人の一人だ。明るくて気さくで美人。楽しいことが大好きで細かいことは気にしない。若い頃はよくパーっと遊び、タクシー代もないほどお金を使い果たし、何駅分も歩きながら「楽しかったねー」とケラケラ笑っていた。

誰とでもすぐ仲良くなるし、誰かに嫌味なことを言われても気にしない。

「一瞬ムッとするけどすぐ忘れる。イライラしてる時間がもったいないもん。大抵の悩みは寝れば忘れる」

だそうだ。

そんな人、モテるに決まってる。男性も女性もそうでない人からも、全人類に好かれている。学生の頃は女子バスケ部の部長や生徒会長をつとめていたらしく、バイトでもリーダー的な存在だった。私はずっと彼女を羨ましく思っている。

陽キャは犬を、陰キャは猫を飼いがち

説明するまでもないと思うが、私はド陰キャだ。暗くてひねくれた性格で友達は少なく、いつも一人で読書をしており、人と喋るのは大の苦手。常に何かしらに悩んでいるし、嫌味なことを言われたら100年経っても忘れず恨み続ける。

自分に自信がないくせに人に好かれたい気持ちは強くて、嫌われないよう、面白いと思われるよう、考えに考えてしまい身動きが取れない。気を使いすぎて疲れて「やっぱり一人がいい。傷つくより寂しい方がましだ」と引きこもってしまう……陰キャのお手本のような人間だ。

もちろんユミも陽キャといえど明るい側面だけのはずはなく、いつも笑顔だからといって常に幸せなわけでもない。

彼女は実はシングルマザーで２人の子どもを育てながら父親の介護で大変だ。私だったら毎日ドロドロと愚痴をこぼしまくっているだろう。彼女はそれでも辛そうな姿をあまり見せず、楽しそうに生きている。

知り合って20年経つが、彼女はもう10年近く父の介護で大変だったということを昨年知った。その強さや忍耐力に感嘆したが、少しは弱音を吐いてほしいと寂しくも思った。

本当の陽キャは、強くて優しい。だからこそ周りの人間は自然と彼女を慕うのだろう。

なぜ、こんなにも自分と違うのだろうか。暗くて後ろ向きで卑怯で姑息な自分が、ほとほと嫌になる。

親の遺伝だろうか？ 育った環境や、周りの人からの影響もありそうだ。

もともと暗い性格でも、深く考えないよう努力したり前向きでいるように心がけたりと、努力によって変われることもあるかもしれない。ただ、生まれつき「明るい性格」という人種もいるような気がしてならない。

ちなみに彼女は今、チワワを飼っている。その前はトイプードル。対して、私はずっと猫を飼っている。これは完全に私個人の偏見だが、陽キャは犬を、陰キャは猫を飼いがちな気がする。

「陽キャ」といえばタレントの森泉さんが強烈に頭に思い浮かんだので調べてみたら、やっぱり犬を飼っていた。誰か陽キャで猫を飼っている人がいたら教えてほしい。

陽キャな夫に私をどう思うのか聞いてみた

夫も陽キャだ。底抜けに陽気で活発。物事を全て「なんとかなるだろう」と前向きに考えている。出会った頃はそのような自分と正反対なところが魅力的に思えたものだ。

彼もSNSはやっていない。「面倒臭い」そうだ。やはり実家では犬を飼っている。

家でジッとしていられず、少しでも暇があると遊びに行く。家族も友人も誰も捕まらないとゴルフの打ちっぱなしやバッティングセンターへ出かける。

人当たりが良くお喋りなためか、飲み屋では赤の他人とすぐに仲良くなってしまい、ビールをご馳走されたり席に招かれたりして、一緒にいる私はとても困る。

また、彼はホームセンターで買い物をするとき、目的のものを自分で全く探さないで店員さんに「アレどこにあります？」とすぐに聞く。私はそれを見て「ちょっとは自分で探せよ」と思うのだ。

「だって最短で見つけたいし、店員さんの方が詳しいし、それが仕事だろ？」

と返ってくるが「それでも、少しは探せよ」と思ってしまう。

いつも考えすぎていて、一人で過ごしてばかりの私をどう思うのか聞いてみたところ「生きづらそうだなあ」と思うらしい。

「悩んでる時間が勿体無いとか、毎日楽しくなさそうで可哀想とか、そういうこと？」

とさらに突っ込んで聞くと

「うーん、ごめん。そこまで深く考えてない。ていうか本当は何とも思ってない」

とのことだ。

くそー！ 陽キャと話し合おうとするといつもこれだ。

なにかで言い合いになり「言いすぎたかな、もっと他の言い方があったな」と数日間悩み続け、なんとか勇気を振り絞って「あの時はごめんね」と伝えると、大抵「え、なんのこと？」と言われる。

初めはそういう優しさかとも思ったが、どうやらあの人たちは本気で何にも気にしていないようなのだ。

たった一言、一つの行動から、相手の心の裏の裏まで考えてしまい、常に様々な不安が頭の中を占めているこちらからすると、羨ましいを通り越して少し腹立たしいとすら思う。

私だってできることならもっと楽観的に生きたい。クヨクヨうじうじ悩んでいたくない。気さくで、明るく楽しい人間になりたいわ！



猫の置物を担いでいる陽キャな夫

もっと軽やかに人と関われるようになりたい

ママ友とのお茶会、好きな作家さんのサイン会、仕事関係の飲み会などでも、いつだって部屋の隅でじっとしてしまう。家であんなに話しかけるシュミレーションをしてきたのに！

今日こそ楽しい会話をして、仲良くなりたい。それができなくても、せめて明るくニコニコして、暗くて感じの悪い人とは思われないように頑張ろう。そう決意しても、途中で心が折れ「早く終われ。もう帰りたい」と思いながら過ごすことになってしまう。

勇気を出して話しかけても上手くいくことなんて皆無。帰り道に今日の会話を反覆し「あの時ああ言えばよかった、あんな表情をするんじゃなかった、もっとこうしていれば……」と反省会をしてぐったりと疲れる。

かといってユミや夫のようにあちこちで知らない人と仲良くなったり、毎日どこかへ遊びに出かけたりしたいのか？ と問われるとそうではない。

家で本を読んでいる方が心底幸せなのだ。一つのことをじっくり考えることも好きだし、自分の価値観は大事にしたい。

一人の時間を大切にしたいし思慮深さも手放したくはないけれど、もっと物事をポジティブに捉えられるように、もっと軽やかに人と関われるようになりたいのだ。

これもやはり、ないものねだりということなのだろうか。

大好きな俳優、高橋一生さんが昨年結婚した。周りにも「一生さんが結婚したら、きっと一カ月くらい寝込むかも」と話していたが、彼は結婚報告コメントでお相手のことをこう言っている。

「彼女は（略）明るく生きることを諦めません。彼女の純粋な陽の力に何度も救われた」

まじか……。「純粋な陽の力」には、お手上げだ。明るく前向きな人柄に救われたとあらば、そりゃもうどうしようもない。私では到底支えられない……と悟り、全く寝込むことなく済んだ。（そうでなくてもハナからどうしようもない）

くうー、羨ましいっ！

陽キャの人生とは、一体どれほど楽しいのだろうか？ しばらくの間だけでいいから、体験してみたいものだ。

ああ。ユミはまだ私のLINEを読んでいない。

私はこの記事を書く１時間の間に何度もLINEをチェックしているっていうのに。情けないったらありゃしない。



キャンプの集合写真



たくさんの家族でキャンプした際、輪に入れず1人でずっと読書していた私(ポーズだけなので、まったく頭に入ってこない)