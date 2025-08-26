＜近居の義母が非常識＞理解できない！なぜ私じゃなくて他人を頼るの？【第4話まんが：義母の気持ち】
私はミズエ（65歳）。夫のテツヤ（70歳）との2人暮らしです。息子のソウイチ（35歳）は結婚して近くに新居を構えました。ソウイチは現在、妻のキョウコさん（30歳）、モエカちゃん（2歳）、ハルキくん（生後1ヶ月）との4人家族です。しかし子育てで大変な時期だというのに、ソウイチ夫婦はちっとも私に応援を求めてきません。少しでも力になりたいと思っておにぎりを届けに行くと、ソウイチ宅から見知らぬ年配女性が出てきて……？
お子さんがいるご家庭へのサービス？ どういうこと？ そんなの初耳です。私は動揺しながら、インターホンを鳴らしました。するとキョウコさんからは、さらに耳を疑うような言葉が飛び出しました。「モエカの一時保育の……」
そのとき家の中からモエカちゃんの声が聞こえました。「ママー！ オシッコ漏れちゃったー！」キョウコさんはお漏らしを片付けるため、慌てて戻っていきます。玄関の扉が勢いよく閉まると、私は呆然と立ち尽くしていました。
今日がハルキくんの1ヶ月健診だったことも、一時保育や送迎サービスを利用していることも、私は初めて聞きました。事前に言ってくれたら私が手助けできたはず。わざわざ他人にお金を払う必要なんてありません。モエカちゃんだって見ず知らずの人より、私と一緒にいる方が安心できるだろうに……。
私はソウイチ夫婦に少しでもラクをさせたいし、可愛い孫たちの笑顔を守りたいです。けれど義母である私が、直接キョウコさんに向かって子育てのことをアレコレ言えば、関係はたちまち悪くなることでしょう。このもどかしい気持ちは一旦、胸に収めることにしました。
原案・ママスタ 脚本・煮たまご 編集・井伊テレ子
