¡¡¿Íµ¤¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØLove Sea¡Ù¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØLove Sea ～°¦¤Îµï¾ì½ê～¡Ù¤¬¡¢8·î11Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡Ê¢¨´ØÅì¥íー¥«¥ë¡Ë¡¢FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Åç¤Î¿Íµ¤¥Ä¥¢ー¥¬¥¤¥É¡¦ÉðÆ£³¤¿´¡Ê¹ñ¾å¾Âç¡Ë¤È¿·ºî¹½ÁÛ¤Î¤¿¤á¤ËÅç¤òË¬¤ì¤¿Îø°¦¾®Àâ²È¡¦³ÚËÜ°¦¡ÊÀ¾ÌÃ½Ù¡Ë¡¢°¦¤ÎÍ§¿Í¤Ç½÷Í¥¤Î±§°æÉ±²Ö¡ÊÅÚÀ¸¿ðÊæ¡Ë¤È°¦¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÈë½ñ¤Î¾®Ìº¤Õ¤ß¡ÊÀîÄÅÌÀÆü¹á¡Ë¤éÃË½÷4¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¡£¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¾å¾Âç¡¢À¾ÌÃ½Ù¡¢ÅÚÀ¸¿ðÊæ¡¢ÀîÄÅÌÀÆü¹á¤Ë4¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ä»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¡¢¿·Åç¡¦¼°º¬Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¢¤ê¡Û
¢£ÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá
ーーËÜºî¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹ñ¾å¾Âç¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñ¾å¡Ë¡§´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏËÜ²È¤òÄ¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó±é¤¸¤ëÌò¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥©ー¥È¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¥¬¥¿¥¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÍ¤Ïº£²ó¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ù¤¯¤ó¤«¤é¤ª¼Çµï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ½Ù¡Ê°Ê²¼¡¢À¾ÌÃ¡Ë¡§¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿BL¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤«¤éBLºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¤È¤â»£±ÆÁ°¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤À¤³¦Åª¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë100%¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤Í¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÀ¸¿ðÊæ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÚÀ¸¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÇÒ¸«¤·¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ²Æ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
ÀîÄÅÌÀÆü¹á¡Ê°Ê²¼¡¢ÀîÄÅ¡Ë¡§»ä¤Ï½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½ãÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òº£¤«¤é¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥»¥¤¥Ðー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÊý¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óSNS¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î²ò¼á¤È±é¤¸¤ë¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ¾å¡§³¤¿´¤ÏÅç°é¤Á¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¹¤¯¤Æ°¦¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤â2½µ´Ö¤Û¤ÉÅç¤ËÂÚºß¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¿©Æ²¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÅçÌ±¤ÎÊý¤È¤Ð¤Ã¤¿¤êÁø¶ø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦³¤¿´¤¬°é¤Ã¤¿Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÌÃ¡§°¦¤µ¤ó¤ÏÅÔ²ñ°é¤Á¤ÇÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï²Æì½Ð¿È¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³¤¿´´ó¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¿¿µÕ¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËYouTube¤Ç¥íー¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È°¦¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¤«¤ï¤¤¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÚÀ¸¤Á¤ã¤ó¤¬É±²Ö¤ò±é¤¸¤ë»þ¤Î¸ìÈø¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¾¯¤·¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£°¦¤µ¤ó¤ÈÉ±²Ö¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤È¤«¡¢À³ÊÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡©
ÅÚÀ¸¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡»ä¤âÉ±²Ö¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÌ¾Á°¤¬»°Ê¸»ú¤Ê¤È¤³¤í¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Â¾¤ÏÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£É±²Ö¤Ï¶¯¤¤½÷À¤ÇÐÊ¤Þ¤¤¤ä»ÅÁð¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤ÎÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò¤ª¼Çµï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½»ä¤âÀ¾ÌÃ¤µ¤ó¤Î»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾ÌÃ¡§¤Û¤ó¤È¤Ë¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤¿¤·¤«¤Ë°¦¤ÈÉ±²Ö¤Î¥·ー¥ó¤ò´Ñ¤ë¤ÈÀ¼¤Î²»Äø¤È¤«²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤¯¿ÆÍ§¤Î¸ýÄ´¤Ã¤Æ»÷¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¿¿»÷¤·¤¿¤Î¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀîÄÅ¡§¤Õ¤ß¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤è¤ê¡¢É±²Ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ðÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ñ¾å¡§ËÍ¤ÏÆüËÜÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§¤â½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¹þ¤á¤Æ¥Õ¥©ー¥È¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤¹¤ëÈ±¤òÁß¤¾å¤²¤ë»ÅÁð¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ôー¥È¤µ¤ó¤Î»ÅÁð¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÃ¶Ëº¤ì¤Æ³ÚËÜ°¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»ÅÁð¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê³¤³°ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ÅÁð¤Ã¤Æ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ±¤¸Êª¸ì¤Ê¤Î¤ËÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ーーº£²ó¤¬½é¶¦±é¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÌÃ¡§¾¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÃË¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç°¦¤µ¤ó¤¬Å®¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³¤¿´¤¬½õ¤±¤ë¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¿®Íê´¶¤âÁý¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÀ¸¡§ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢³¤¿´¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÄÅ¡§¹ñ¾å¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Çº£¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈÊ¿À®¤Î´Á¡É´¶¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹ñ¾å¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ù¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çò¤¤¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏÇò¤¤Éþ¤Ç¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Çò¤¤¥â¥ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿Í¡£Ã¯¤È¤Ç¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÃý¤ì¤ë¤·¡¢°¦¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÀ¸¡§À¾ÌÃ¤µ¤ó¤Ï¾ÈÌÀ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ーーÀîÄÅ¤µ¤ó¤ÏÀ¾ÌÃ¤µ¤ó¤È2021Ç¯ÇÛ¿®ºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥»¥¤¥Ðー¡ß¥´ー¥¹¥È¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀîÄÅ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ì°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤¯¤é¤¤À¾ÌÃ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃý¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À¾ÌÃ¡§ËÍ¤ÏÀîÄÅ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¡£´Ö¤Î¼è¤êÊý¤È¤¤¤¤¡¢À¼¤Î¼Á¤È¤¤¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´é¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤â¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¿¤·¤«¤ËÀîÄÅ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Õ¤ß¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢É±²Ö¤¬ÙèÙé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÌÃ¡§¤Ç¤¹¤è¤Í!?¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÀ¸¡§ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»£±Æ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£É±²Ö¤¬¤Õ¤ß¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Î»þ¤â±Ê±ó¤ËÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤Õ¤ß¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÄÅ¡§¤¨ー´ò¤·¤¤¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ðÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤³¤½¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ü¥±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ñ¾å¡§¤¿¤·¤«¤ËÅÚÀ¸¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ªー¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ¡§²Ã¤¨¤Æ´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢ÀÅ¤«¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â2²óÌÜ°Ê¹ß¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥·¥åー¥ë¤Ê¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ñÏÃ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¤«¥ïー¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤«¡¢ËÍ¤â¤½¤Îµ»½Ñ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÅç¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ä¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñ¾å¡§ËÍ¤¿¤Á¤¬»£±ÆÃæ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ï½Ù¤¯¤ó¤È¡¢³¤¿´¤ÎÄïÊ¬¤Ç¤¢¤ë¸øÌéÌò¤Îß·ÅÄÂç¼ù¤¯¤ó¤ÈÃË3¿Í¤Ç¤è¤¯Æþ¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ¡§»£±Æ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï°Õ³°¤È´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤è¤¯¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«É¬¤ºË¬¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BL¥Ñー¥È¡õGL¥Ñー¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«Ë°¤¤Ê¤¤
ーーËÜºî¤Ï³¤¿´¤È°¦¤Ë¤è¤ëBL¥Ñー¥È¤È¡¢É±²Ö¤È¤Õ¤ß¤Ë¤è¤ëGL¥Ñー¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥Ñー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ¾å¡§ËÍ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥·¥ã¥ïー¼¼¤Ç¤Î¥·ー¥ó¡£³¤¿´¤¬°¦¤ò¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï°½Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»£±ÆÃæ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹©Äø¤â´Þ¤á¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿²è¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÌÃ¡§ËÍ¤â´Þ¤á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬¿·Á¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¤¬µó¤²¤¿¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¥·ー¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¿å¿¼6m¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¥¥¹¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÀ¸¡§»ä¤ÏÂè2ÏÃ¤ÇÉ±²Ö¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤ò¤Õ¤ß¤ËÊÒÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ß¤¬Ë»¤·¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤ë´Ö¡¢É±²Ö¤Ï¥½¥Õ¥¡ー¤Ç¤¿¤À¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÀª¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤¨¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ¡§¥Û¥ó¥È¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ÏËÍ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
ーー»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏÀ¾ÌÃ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÌÃ¡§¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤Ï´°Á´¤ËÊÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ìÀÚ²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤¿¤Á¤ÏGL¥Ñー¥È¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬À¸¤¤¬¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐBL¥Ñー¥È¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢GL¥Ñー¥È¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«Ë°¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤è¤ó¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ñ¾å¡§ËÜÅö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£
ーーÀîÄÅ¤µ¤ó¤ÏBL¥Ñー¥È¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀîÄÅ¡§Åú¤¨¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¤¬¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾ÌÃ¡§¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë!?
ÀîÄÅ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êBL¥Ñー¥È¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï°ì²óÄä»ß¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤«¤éºÆÀ¸¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤ËÉÍÊÕ¤Ç2¿Í¤¬²¿ÅÙ¤â¥¥¹¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤¨¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤ò°ìÄÌ¤êÆÉ¤ó¤ÇÅ¸³«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç´Ñ¤ë¤È¤Þ¤¿¿·Á¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¹ñ¾å¤µ¤ó¤ÈÀ¾ÌÃ¤µ¤ó¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ñ¾å¡§´é¹ç¤ï¤»¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ä½éÆü¤«¤é¥¥¹¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤º¤È¤âÊ¬¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½Ù¤¯¤ó¤¬¡Ö¥¿¥á¸ì¤ÇÏÃ¤½¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½éÆü¤«¤é¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌÃ¡§»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤é¤â¤¦¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤¿¤ê¾È¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ÇÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーº£²ó¤Î¶¦±é¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÌÃ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¼Çµï¤¬·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¾¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ¡¢»£±Æ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£²¶¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë½éÎø¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤â¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»£±ÆÃæ¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹ñ¾å¡§½Ù¤¯¤ó¤È¤ÏÇ¯Îð¤³¤½1ºÐ¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï10Ç¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢¿·¿Í¤Ç¼ç±é¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ù¤¯¤ó¤â¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥´ー¥¹¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤éÁê¼êÌò¤¬½Ù¤¯¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÀ¸¡§»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¤ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼«Á³¤ÊÆ°¤¤äÆ·¤Î±ü¤Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤ª¼Çµï¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÌÜ¤Ë¸÷¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀîÄÅ¡§³ÑÅÙ¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡¡¿ðÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì²ó°ì²ó¤¤Á¤ó¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬»ä¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤ÇÂº·É¤·¤Þ¤¹¡£
ーーÀ¾ÌÃ¤µ¤ó±é¤¸¤ë°¦¤Ï¿·ºî¹½ÁÛ¤Î¤¿¤á¤ËÅç¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤â¤·Çº¤ß¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñ¾å¡§¤½¤ì¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï³¤¤Ç¡£°ì¿Í¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È¹¾¥ÎÅç¤ä¾ÅÆî¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç³¤±è¤¤¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÍÊÕ¤Ç²«ºª¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ーー³¤¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¾¡¼ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¾å¡§¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Éã¿Æ¤Ï¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤¢¤È¤ÏÉ®µ¤À¤±¤Ç»ñ³Ê¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤³¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤«½Ù¤¯¤ó¤ÈÎ¹¹Ô¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÀ¾ÌÃ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤À¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾ÌÃ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éËº¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÆ¬¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ーー²Æì¤Ïµ¢¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÚÀ¸¤µ¤ó¤ÈÀîÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤«¤´¼«¿È¤Ê¤ê¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÚÀ¸¡§¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çº¤ß¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¹Âç¤Ê¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤¯¼Ö¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÄÅ¡§»ä¤Ï²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ç¤âÈè¤ì¤¿»þ¤äµ¤»ý¤Á¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï°ìÃ¶¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¥·¥ã¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¤ªÆó¿Í¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÚÀ¸¡§¤ª¸ß¤¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¥áÎ¹¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¹á¤Á¤ã¤ó¤¬²ÐÆé¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀîÄÅ¡§¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¹Ô¤³¤¦¡ª¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë