新車151万円！ スズキ「“新”軽セダン」発売！ “女子ウケ”抜群の「丸目レトロモデル」が大進化！ 「リッター27km以上」走る低燃費＆スポーツ仕様も！ 「新ラパン」どんな車？

スズキ「ラパン」が一部仕様変更！個性的なカスタマイズにも注目

2025年7月24日、スズキは軽乗用車の「アルトラパン」および「アルトラパンLC」の一部仕様変更を発表しました。

同車は8月25日より発売されます。

【画像】超カワイイ！ これがスズキの「”新”軽セダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回の一部仕様変更では何が変わったのでしょうか。

スズキの女子ウケモデル「アルトラパン」

アルトラパンは2002年に初代が発売。スズキのエントリー軽セダン「アルト」の派生車で、愛らしい箱型のボディに丸目のレトロなデザインを採用し、多くの人気を集めています。

ちなみにラパンとはフランス語で「ウサギ」を意味しており、内外装のさまざまなところにウサギのモチーフを採用しています。

2015年6月には現行の3代目が登場。女性の意見を参考に「まる しかくい」をコンセプトに開発。

女性がクルマに求めるものの調査や分析を重点的に行い、企画から開発、デザイン、機能・装備、アクセサリー設定にいたるまで女性視点をふんだんに取り入れられました。

また、「レーダーブレーキサポート（当時）」や誤発進抑制機能などの先進運転支援システムを採用するなど安全面も強化しています。

2022年6月には、派生モデルとなる「アルトラパンLC」が追加。専用デザインの外装パーツやブラウン基調の内装を備え、レトロ感を強めています。

今回発表された一部仕様変更では、パワーユニットを変更し、660cc「R06D型」新エンジンとマイルドハイブリッドを新たに採用。これにより燃費はWLTCモードで27.3km／L（2WDモデル）を実現。快適な走行性能と高い燃費性能を両立しました。

外観ではフロントグリルとバンパーのデザインを変更。愛らしさはそのままに、トレンドを意識したデザインに刷新されています。

内装では、上級グレードの「HYBRID X」のシートとドアトリムクロスにはライトブルーとモカブラウンが用意され、インパネ周辺もサンセットアイボリーやブラウン木目調のパーツがあしらわれます。

より洗練された内装デザインでは、ボディカラーと合わせたコーディネートが楽しめるようになりました。

先進の安全機能としては、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」や「車線逸脱抑制機能」、また信号が変わったときに知らせてくれる「発進お知らせ機能」などを標準装備。

経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」にも該当しています。

また、今回の一部仕様変更ではスズキのコネクテッドサービス「スズキコネクト」にも対応。オペレーターサービスやアプリサービスが利用できるようになったのは大きな魅力です。

そして国内のスズキ車では初採用の「急速充電対応のUSB Type-Cソケット（タイプC、パワーデリバリー対応）」が2個装備されました。車内の利便性もグレードアップされ、ますます扱いやすいモデルへと進化しています。

ボディカラーには「ルーセントベージュパール メタリック」を設定したほか、「フォギーブルーパール メタリック」も新たに追加。若年層の女性ユーザーに向けたこだわりの新色が登場しています。

全体では、アルトラパンがモノトーン7色と2トーンルーフ4色の計11パターン、アルトラパンLCがモノトーン6色と2トーンルーフ6色の計12パターンのラインナップです。

一部改良で魅力アップしたラパンですが、純正アクセサリーのラインナップも充実しており、自分好みのカスタマイズも叶います。

なかでも注目すべきは「Black Sports Style（ブラックスポーツスタイル）」へのカスタマイズ。従来モデルで使用されていたブラックのホイールやヘッドランプ周りのリング、グリル、ドアハンドルに加え、新しくデカール類も設定されています。

新しいデカールはボンネットやサイドに貼付できます。ボンネットのフードデカールには2本の太いブラックストライプの外側に細いレッドラインが描かれ、サイドデカールは同じデザインにチェッカーフラッグや赤い「Lapin」の文字が装飾されました。

注目のブラックスポーツスタイルは、初代ラパンにあったターボ仕様「ラパンSS」のようなレーシーな雰囲気が特徴です。Black Sports Style（SS）というネーミングも、当時のスポーツモデルをイメージさせます。

一部仕様変更を行った新アルトラパンの販売価格（消費税込）は、HYBRID G（2WD）の151万4700円からHYBRID X（4WD）の181万8300円。

新アルトラパンLCは、HYBRID L（2WD）の164万4500円からHYBRID X（4WD）の186万8900円となっています。