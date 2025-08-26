『パワプロ』初のドラマ化決定 脚本はニッポンの社長・辻皓平「パワプロは人生そのもの」
ABCテレビのドラマ『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』(毎週金曜24:24〜 ※関西ローカル)が、9月26日より放送される。
『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』 (C)ABCテレビ
同作は、1994年に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズ(コナミデジタルエンタテインメント)初のドラマ化作。
パワプロ好きな社会人1年目の主人公・西野は、高校時代に野球に打ち込むも大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた。入社初日、ひょんなことから謎のゲーム「パワフル社会人」を発見し、その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲と個性豊かな面々と出会う。そして昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリと並び、自分の能力も丸裸に。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な「パワフル社会人」の世界が始まる。
今作の脚本を手掛けるのは、漫才&コント両方で競う新お笑い賞レース「ダブルインパクト 漫才&コント二刀流 NO.1決定戦 2025」で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平。ドラマ作品の脚本に初挑戦する。
コメントは以下の通り。
○ニッポンの社長・辻皓平
――初のドラマ脚本に対する意気込みを教えてください。
脚本を任せていただけるというのは本当に光栄ですが、よう考えたら「なんでやねん」「なんでやらせてもらえんねん」とも思います。ただあんまりよう考えんようにして、今は絶対に良い作品にしたいなという気持ちです。
――『パワプロ』の思い出はありますか?
やり過ぎて生活に支障が出てました。友達と盛り上がり過ぎてその日のバイトをサボったりもしました。友達と仲良くなるキッカケになりましたし、絶交するキッカケになった事もあったかもしれません。ゆうに千時間以上はやってる気がします。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
パワプロのサクセスモードは人生そのものです。良いこともあれば悪いこともあり、ラッキーもあれば理不尽もある。最初は無味無臭でもやってくうちに個性が出てくる。いくら実力があっても結果や周りの評価が足りないと何者にもなれない。パワプロファンは、より一層パワプロを好きになり、パワプロを知らない方はこれを機にパワプロにハマってもらいたい。と思ってます。僕も脚本を考えていくうちによりパワプロにハマっていってます。
【編集部MEMO】
辻皓平は、1986年11月15日生まれ、京都府出身。2013年にケツとのコンビ・ニッポンの社長を結成。2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」の決勝に進出し、2020年、2度目の決勝で準優勝、2021年には「NHK新人お笑い大賞」で優勝を果たした。「キングオブコント」では 2020年から 2024年まで5年連続で決勝に進出、今年7月、初開催された「ダブルインパクト 漫才&コント二刀流NO.1 決定戦 2025」にて初代王者に輝いた。
