26日（火）北海道は大雨に警戒してください。東北〜九州は晴れていても、内陸を中心に激しい夕立がありそうです。

＜26日（火）の天気＞

日本海の低気圧からのびる前線の影響で、北海道北部で雨が降っています。日中も北部を中心に活発な雨雲がかかり、大雨になりそうです。特に宗谷地方では27日（水）にかけての総雨量が8月1か月分の降水量を超えるおそれがあります。次第に低気圧本体が近づいて、風も強まってくるでしょう。

一方、東北〜九州は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。引き続き真夏のような暑さで、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や夕立がありそうです。突然激しい雨や非常に激しい雨の降るところもありそうですので、天気の急変にお気をつけください。夜は東北日本海側にも前線が近づいて、雨が強まってくる見込みです。

●予想24時間降水量（26日朝まで、多いところ）

北海道180ミリ、東北100ミリ、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

東京は9日連続、大阪は13日連続の猛暑日になる見込みです。

札幌 29℃（＋1）

仙台 32℃（＋5）

新潟 35℃（＋2）

東京 35℃（-1）

名古屋 36℃（-1）

大阪 35℃（-1）

鳥取 36℃（＋3）

高知 33℃（-1）

福岡 35℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

27日（水）は前線が南下してくるため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。その後は晴れる日が多いですが、来週明けに再び雨になりそうです。天気にかかわらず、まだまだ猛烈な暑さが続く見込みです。

■札幌〜名古屋27日（水）は北日本や北陸でも大雨になりそうです。関東でも夜は雨が降るでしょう。その後も北日本は周期的に雨が降る見込みです。東日本は晴れる日が多く、35℃前後の暑さが続くでしょう。