ÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯¡Ú¿·³ã¡¦¿·È¯ÅÄ»Ô¡Û
£²£µÆü¸á¸å£µ»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÁ¾º¬¤Î¿ÀÅÄ¾¦Å¹¤Ç¡¢¡ÖÁÒ¸Ë¤Î¥À¥ó¥Üー¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¾¶È°÷¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤Æ¸á¸å£±£±»þ£³£°Ê¬º¢ÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÀÅÄ¾¦Å¹¤Ï¶âÂ°¤ä¥À¥ó¥Üー¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·È¯ÅÄ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Üー¥ë¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ºîÆ°¤··ÙÈ÷²ñ¼Ò¤¬²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¡¢¤½¤Î¸å½¾¶È°÷¤¬²Ð»ö¤ò³ÎÇ§¤·ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒ¸Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥Üー¥ë¤Î²ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³°¤Ë½Ð¤·¤ÆÊü¿å¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÄÃ²Ð¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È·Ù»¡¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Ø¤Î±ä¾Æ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹