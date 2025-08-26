大活躍の原菜乃華が22歳！ 背中ざっくり衣装からアイドル衣装まで インスタで1年振り返り
8月26日は、女優・原菜乃華の22歳の誕生日。昨年末から配信されている大ヒットアニメの実写化『【推しの子】』（Prime Video）で演じた有馬かなで大いに評価を高めると、今年6月には主演映画『見える子ちゃん』が公開、さらに現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演、『ちはやふる-めぐり-』（日本テレビ系）にも出演中と、大活躍となった原の21歳。今回はそんな1年を、彼女のインスタグラムで振り返りたい。
【写真】背中ざっくりドレス姿にアイドル衣装も 原菜乃華のかわいすぎる姿をインスタグラムでチェック（31枚）
■フォーマルからカジュアルまで、衣装がかわいい！
今年6月には、「最近の衣装︎」の一言とともに自身のソロショットを公開した原。写真には、花柄があしらわれ、背中がざっくりと開いたワンピースドレスのバックショットをはじめ、タイトなワンピース姿や裾にレースがあしらわれたロングスカート姿、シースルーのトップスとロングスカート姿、カジュアルなデニムのジャケット姿で決め顔を見せたショットなどが収められている。
原が見せる色とりどりの衣装姿に、ファンからは「どの衣装もウルトラスーパー似合っちゃう天才」「超絶かわいい」「素敵すぎます」などの声が相次いでいる。
■ かれんな袴姿に「ほれてまうやろ」「カルタになりたい」と絶賛の嵐
先述した通り、原は現在放送中の『ちはやふる-めぐり-』に出演している。『ちはやふる』は、シリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画が原作で、2016年・2018年公開の映画版の10年後の世界を描いている。原は、映画版の主人公・綾瀬千早の母校で、競技かるたの強豪校へと成長した瑞沢高校の現役部員・月浦凪役を演じている。
第1話が放送された7月9日には「ついに、今夜10時スタート！ 競技かるたに青春をかける高校生達の、熱く美しい物語を お楽しみに︎競技かるたに青春をかける高校生達の、熱く美しい物語をお楽しみに︎」とアピールし、かるた部の戦闘服と言える袴姿でちょこんと三角座りするショットを公開している。
原のかれんな袴姿に、コメント欄には「かわいい！」「ほれてまうやろー」「カルタになりたい」といった絶賛が殺到している。
■ 夏感満載の投稿にノスタルジーに浸るファンも
普段は撮影現場でのオフショットなどが多い原の投稿だが、今月18日には、夏休みかのようなオフ感満載のショットを公開していた。この日は「夏ーーー！！」の一言とともに、千葉県の南部を走るローカル線「小湊鉄道線」のホームにノースリーブ姿でたたずむショットを公開。そのほか、上総牛久（かずさうしく）駅の看板の前のベンチに腰掛ける姿や、疾走する電車の車窓から顔を出して笑顔を見せる姿など、夏休みさながらに満喫する様子、さらに最後にはダメ押しのように線香花火が短く小さな命を燃やす光景も動画で公開している。
コメント欄には「何だよもうかわいいなぁ…」「夏感満載ですね」といった声のほか、「すごい懐かしい私も帰りたくなってきた…」とノスタルジーに浸る人、「原菜乃華と過ごした夏休みという存在しないはずの記憶が、、、」といった幻想を抱く人も散見した。
フリフリのアイドル衣装姿に“おばけ”とのまさかの2ショットも！
■ アイドル衣装姿がかわいい
昨年末に配信スタートし、劇場版も公開された実写版『【推しの子】』に出演した原。本作で原が演じたのは、かつて天才子役として名をはせ、現在はルビー（齊藤なぎさ）、MEMちょ（あの）と共にアイドルグループ・B小町を結成して高みを目指している有馬かなだ。劇中では、元天才子役という立場からの挫折を味わい、他のキャラクターの才能に対する嫉妬、劣等感をあらわにするなど、最も人間臭い役どころを見事に演じ切り、視聴者の心をつかんだ。
ライブシーンも、アイドル経験のある齊藤なぎさ、あのと共に完璧に演じきった原。配信後の12月には「ライブシーンのおふしょっと︎」として、白いフリフリがかわいいアイドル衣装でのオフショットを公開している。コメント欄には「ねぇ可愛すぎだって」「本当にスター」といった声のほか、「有馬かなそのものだったよ！」といった称賛も寄せられていた。
■ “おばけ”と仲よく2ショット
今年6月には原の主演映画『見える子ちゃん』が公開された。同作は、発行部数330万部を突破した泉朝樹によるホラーコメディ漫画を中村義洋監督が実写映画化した作品で、原は、ある日突然霊が“見える”ようになった女子高生のヒロイン、みこを演じている。
原は「オフのつとむくんが、可愛すぎる件。本編はちゃんと怖いおばけです」と、劇中でみこの前に現れて家までついてきてしまう子どもの幽霊、ツトムくんを演じた子役・木下瑛太との2ショットを公開している。おかっぱで白塗りの幽霊ビジュアルの木下だが、原と一緒に笑顔を浮かべる、オフショットならではのほほ笑ましい構図になっている。
■ ボブにロングヘア、赤メッシュも！
2024年大晦日には、「2024ありがとうございました。過去1番、髪型と髪色が変化した年でした」と振り返り、その年の仕事での髪型の激変ぶりをまとめる投稿を公開。「たのしかったぁー。感謝です。皆様、良いお年を」と年越しのあいさつで締めくくっている。
投稿では、2枚目でボブヘアだった原が、次の投稿では胸元まで伸びた黒いロングヘアにガラリと変化。そのほか、赤いメッシュの入ったパンキッシュな姿も。さま変わりした2024年の原を振り返る投稿に、コメント欄には年越しのあいさつを返す人や、1年の活躍ぶりを労う人、さらに「どの髪型もちょーーー可愛い！似合ってる」「やばーーーーいかわいすぎる。。。。」「可愛い！！！」といった称賛も寄せられている。
引用：「原菜乃華」インスタグラム（@nanoka_hara_official）
