【ミスド】今年も「さつまいもド」と「くりド」出るよ〜今年の秋はどっち推し？

ミスタードーナツは、"秋のいもくり推しド合戦"をテーマに、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種、「くりド」2種を2025年8月27日から10月下旬までの期間限定で発売します。

秋の人気素材「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現

「さつまいもド」は、1.3％のさつまいも粉末を使った、しっとり・ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにねっとり食感にこだわったといいます。「くりド」は、生地に0.1％のマロンペーストを使用し、栗の風味をさらに味わえるように進化して登場します。

さつまいもド

・さつまいもド しっとりスイートポテト

さつまいもをイメージした、しっとり・ねっとり食感の生地と、しっとりとなめらかなスイートポテトフィリングを組み合わせた一品です。

価格は、テイクアウトが205円、イートインが209円。

・さつまいもド とろり濃密いもソース

しっとり・ねっとり食感の生地に、とろりとした濃密いもソースを組み合わせています。

価格は、テイクアウトが183円、イートインが187円。

・さつまいもド 香ばしブリュレ

しっとり・ねっとり食感の生地にキャラメリゼを合わせ、カリカリ食感も楽しめます。

価格は、テイクアウトが205円、イートインが209円。

くりド

・くりド マロンホイップ＆ハニー

栗をイメージしたホクホク・しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップの組み合わせを味わえます。

価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円。

・くりド エンゼル＆マロン風味チョコ

ホクホク・しっとり食感の生地にマロン風味チョコをコーティング。軽くてなめらかなホイップクリームを合わせました。

価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部