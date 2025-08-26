【ミスド】今年も「さつまいもド」と「くりド」出るよ〜今年の秋はどっち推し？
ミスタードーナツは、"秋のいもくり推しド合戦"をテーマに、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種、「くりド」2種を2025年8月27日から10月下旬までの期間限定で発売します。
秋の人気素材「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現
「さつまいもド」は、1.3％のさつまいも粉末を使った、しっとり・ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにねっとり食感にこだわったといいます。「くりド」は、生地に0.1％のマロンペーストを使用し、栗の風味をさらに味わえるように進化して登場します。
さつまいもド
・さつまいもド しっとりスイートポテト
さつまいもをイメージした、しっとり・ねっとり食感の生地と、しっとりとなめらかなスイートポテトフィリングを組み合わせた一品です。
価格は、テイクアウトが205円、イートインが209円。
・さつまいもド とろり濃密いもソース
しっとり・ねっとり食感の生地に、とろりとした濃密いもソースを組み合わせています。
価格は、テイクアウトが183円、イートインが187円。
・さつまいもド 香ばしブリュレ
しっとり・ねっとり食感の生地にキャラメリゼを合わせ、カリカリ食感も楽しめます。
価格は、テイクアウトが205円、イートインが209円。
くりド
・くりド マロンホイップ＆ハニー
栗をイメージしたホクホク・しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップの組み合わせを味わえます。
価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円。
・くりド エンゼル＆マロン風味チョコ
ホクホク・しっとり食感の生地にマロン風味チョコをコーティング。軽くてなめらかなホイップクリームを合わせました。
価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部