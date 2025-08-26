◆米大リーグ オリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。菅野智之投手（３５）との日本人対決で２回の第１打席は四球を選んで２試合ぶりの出塁を記録した。

１点リードの２回１死。初球から３球連続ボールとなったが、ストライク、ファウルでフルカウント。６球目の低めのスプリットに吉田は反応することなく、冷静にボールを見極めて出塁した。

昨年１０月の右肩手術を乗り越え、７月にメジャー復帰した吉田は今季、試合前の時点で２９試合で打率２割２分９厘、２本塁打、１３打点。前日１８日（同１９日）の敵地・ヤンキース戦では７回に代打出場し、そのまま左翼守備に就いたが、９回２死二、三塁で三ゴロに倒れて最後の打者になるなど２打数無安打だった。

菅野とは１９日（同２０日）に本拠地で対戦して以来６日ぶりの再戦。メジャー初対戦となった前回は変化球で２打席連続の空振り三振に仕留められた。オリックス時代は１８年の交流戦で３打数２安打１打点をマークし、「吉田君には近め（内角）の直球を簡単にはじき返された」と巨人の大エースに言わしめた吉田。１９年のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を放っていたが、公式戦では７年ぶりの対決では完璧に封じられていただけに、今回は意地を見せたいところだ。