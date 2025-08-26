歌手の木村カエラ（４０）がアニメ映画「すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」（１０月３１日公開、イワタナオミ監督）の主題歌「君の傘」を担当することが２５日、分かった。

井ノ原快彦（４９）と、本上まなみ（５０）がナレーションを担当する劇場版第４弾。すみっコたちが空の王国の深刻な水不足を解決するために冒険する姿を描く。

同曲は、木村が作品の世界観をイメージして書き下ろした新曲。音楽プロデューサーの蔦谷好位置氏（４９）が作曲、編曲を手掛けた。冒険のワクワク感を表現したポップなナンバーに仕上がっている。

木村は同作について「キャラクターたちは、それぞれに小さなコンプレックスや悩みを抱えていて、恥ずかしがり屋だったり、自信が無かったり、周りと比べて落ち込んでしまったり。でも、そんな自分を受け入れてくれる仲間がそばにいるからこそ、一歩ずつ前に進むことができる」とコメント。「『弱さや迷いがあっても大丈夫。仲間と一緒なら、どんな気持ちも乗り越えていける』という思いを込めました。すみっコたちのように“そのままの自分”を大切にし、少し勇気を持てるような曲になればうれしい」と呼びかけた。