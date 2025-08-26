Image: Move

在宅ワークで仕事と日常の境界が曖昧なって以来、背後の生活音が会議中の「気まずさ」に変わる瞬間を何度経験したでしょうか。

「自分の声だけが、静かな書斎から届いてほしい」。いまや贅沢ともいえるそんな要望を、ハードウェアとアルゴリズムで叶えるのが「Belfida MAGIC MIC III」です。

「静寂をまとう」という表現がぴったりのこのヘッドセット。ぜひ耳元に置きたい理由をご紹介していきます。

AI学習DSPで82％ノイズカット

Image: Move

オンライン会議に潜む「ノイズの影」は、思っている以上に、発言の印象を左右します。

この音、聞こえてるかも…。そんな不安が声を曇らせ、説得力を奪うんです。「Belfida MAGIC MIC III」は、そんな「空気のざわめき」を取り払うヘッドセット。

6400万パターンのノイズデータを学習したAI搭載DSP（デジタル処理に特化したマイクプロセッサー）が、あなたの声だけを「すくい上げる」ように抽出します。結果として、相手の理解コストが下がり、議題に集中できるというわけ。

Image: Move

デュアルマイク×ENC（環境ノイズキャンセレーション）により、生活音・BGM・オフィスのざわめきを最大82％の環境ノイズを低減。騒がしいカフェ、在宅ワークや騒がしいカフェでの喧騒も、うんと抑えてくれそうです。

Bluetooth 5.4＋USBドングル

Image: Move

「Belfida MAGIC MIC III」は、Bluetooth 5.4＋USBドングルの二段構え。機器同士が独自のプロトコルで通信するため、Bluetooth特有の接続の不安定さや音声遅延が大幅に軽減されます。

まさに、ワイヤレスの自由度と、有線接続のような安定感を両立させた感覚。接続が不機嫌で会議冒頭がグズつく、というよくある惨事を、設計段階で発生しにくくしています。

PCとスマホのマルチ接続もスムーズで、たとえばPCで会議中にスマホの着信へ即切り替え、なんて芸当も難なくこなせます。

12時間の通話と急速充電

Image: Move

ガジェットのバッテリー残量は、心の余裕とパフォーマンスに直結しますよね。

音楽再生最大27時間、通話最大12時間というスタミナは、1日の業務に十分。5分間の急速充電で約60分通話できるので、充電忘れにも即応可能です。

使用後は専用スタンドに置くだけで充電が走り、ケーブルの取り回しと精神的管理コストが軽減。「置いておけば準備が整う」というシンプルささは、日々の実務では確かな武器になります。

88gの軽さとBusylight

Image: Move

わずか88gという軽さは、ヘッドセット特有の圧迫感を背景化、長時間装着時のストレスを軽減します。

通話中に赤く光るBusylightは、「今は取り込み中です」という無言のサインを周囲へ伝え、割り込みを防ぐ役割も。話しかけてもいいタイミングもつかみやすいので、チームのコミュニケーションを促してくれそうです。

静寂をまとうことで、会議の質はコントロール可能に

Image: Move

「Belfida MAGIC MIC III」は、声を整えて接続も安定化。運用を単純化し、さらにはチームで仕事することへの配慮まで組み込みました。つまり、コミュニケーションの質を一段引き上げるためのシステムともいえそうです。

ふと気づけば、いつも決まった場所に戻し、朝また手に取っている。それはもう、仕事の習慣の一部です。次のオンライン会議が少し楽しみになる…。そんな心の余裕こそが、このプロダクトがもたらす生産性の向上かもしれません。

まずは、ご自身の耳で「静寂をまとう」という体験を確かめてみてはいかがでしょう。「Belfida MAGIC MIC III」に関するスペック詳細は、以下よりご覧いただけます。

“あなたの声だけ”を届ける。AIクリアボイスマイク機能搭載の次世代ヘッドセット 10,472円 超超早割 30%OFF machi-yaで見る

＞＞どこでも“あなたの声だけ”を届ける【Belfida MAGIC MIC III】

Image: Move_Belfida

Source: machi-ya