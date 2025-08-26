本当に猫なの…？ 三つ指をつくスフィンクスに驚き「歌舞伎の襲名披露のよう」「どこの一門か確認しなきゃ」
2階で寝ていたのに、飼い主さんが1階へ降りると”絶対についてくる”というスフィンクスのビルちゃん。作業が終わるのを健気に待っていたが、その様子は三つ指をついてお辞儀しているようにも見える。飼い主さんが投稿した動画は55万回再生され「旅館の女将にそっくり」「歌舞伎の襲名披露のよう」と多数のコメントが寄せられた。スフィンクスとの暮らしはどのようなものなのか、飼い主さんに話を聞いた。
【動画カット】角度によって「梨園の御曹司」にも「ベテラン女将」にも見えてしまう…スフィンクスのビルちゃん
■スフィンクスのにおい「めんつゆ」や「キノコ」のような秋を思わせる香りがします」
ーースフィンクスという種類自体が珍しいと感じますが、どのようなところに惹かれて飼うことに決めたのでしょうか？
「スフィンクスの格好良さにずっと憧れがあり、いつか飼ってみたいと考えていました。そんな折、ブリーダーさんが飼い主を募集していることを知り、実際に会いに行ったところ、一目惚れしてそのままお迎えすることを決意しました」
ーースフィンクスは毛が無い（産毛のようなものはある）とのことですが、お肌の感触はどのような感じなのでしょうか？ またどんなニオイがするのでしょうか？
「背中はさらっとしていて、お腹はしっとり・たぷたぷとした独特の柔らかさがあります。部位によって触り心地が異なり、特にお腹の感触は一度触ると忘れられないほどクセになります。
ニオイは普段ほとんどありませんが、皮脂がたまると「めんつゆ」や「キノコ」のような秋を思わせる香りがします」
ーー一緒に暮らす環境を整えるために、どんな工夫をしましたか？
「基本的には一般的な猫と同じ環境ですが、特に気をつけているのは温度管理です。室内は常に25℃以上を保つようにしています。また、直射日光を浴びすぎると肌によくないと聞いたので、日向ぼっこをし過ぎないよう注意しています」
■猫あるあるの”ツン”の要素が少なく「毎日デレデレ」
ーー歌舞伎襲名披露のようなお辞儀を披露したり、コロコロがカラダにくっついてしまったり、「本当に猫？」と問いたくなるようなおもしろハプニングも。飼い主さんにとっては「本当に猫？」と疑問に感じる瞬間はありますか？
「とても人懐っこく、行動を常に一緒にしたがるところは「本当に猫なの？」と思うほどです。ツンの要素が少なく、毎日デレデレで、さらに、爪切りやお風呂も嫌がらないので、ますます猫らしくないと感じる瞬間があります」
ーービルちゃんを迎え入れてから、飼い主さんの生活がこう変わった、気持ち的にもこんな変化があった…という部分があればお聞かせください。
「大きな変化はありませんが、夜になると元気に走り回るため、小物を置いていると散らかされてしまいます。おかげで以前より片付けを意識するようになり、部屋は格段にすっきりと綺麗になりました。
また、白いものには皮脂がついて茶色くなってしまうこともあるため、家具は自然と茶色系で揃えるようになりました（笑）
気持ちの面では、毎日が本当に幸せで、この子のためなら年中無休で働けると思えるほど。まるでわが子のように愛しくて仕方ありません」
