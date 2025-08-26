日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2931（-9.0　-0.31%）
ホンダ　1688（-8　-0.47%）
三菱ＵＦＪ　2285（-3.5　-0.15%）
みずほＦＧ　4846（-9　-0.19%）
三井住友ＦＧ　4112（-32　-0.77%）
東京海上　6508（-40　-0.61%）
ＮＴＴ　160（+0.1　+0.06%）
ＫＤＤＩ　2602（-13　-0.50%）
ソフトバンク　236（-0.7　-0.30%）
伊藤忠　8299（-32　-0.38%）
三菱商　3263（-27　-0.82%）
三井物　3388（-15　-0.44%）
武田　4453（-59　-1.31%）
第一三共　3724（+8　+0.22%）
信越化　4600（-51　-1.10%）
日立　4085（-29　-0.70%）
ソニーＧ　4154（-20　-0.48%）
三菱電　3690（-22　-0.59%）
ダイキン　19638（-167　-0.84%）
三菱重　3797（-10　-0.26%）
村田製　2410（-18.5　-0.76%）
東エレク　19902（-323　-1.60%）
ＨＯＹＡ　19171（-104　-0.54%）
ＪＴ　4722（-22　-0.46%）
セブン＆アイ　1990（-6　-0.30%）
ファストリ　48234（-276　-0.57%）
リクルート　9077（-98　-1.07%）
任天堂　13703（-47　-0.34%）
ソフトバンクＧ　15291（-114　-0.74%）
キーエンス（普通株）　56167（-1153　-2.01%）