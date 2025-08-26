日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2931（-9.0 -0.31%）
ホンダ 1688（-8 -0.47%）
三菱ＵＦＪ 2285（-3.5 -0.15%）
みずほＦＧ 4846（-9 -0.19%）
三井住友ＦＧ 4112（-32 -0.77%）
東京海上 6508（-40 -0.61%）
ＮＴＴ 160（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2602（-13 -0.50%）
ソフトバンク 236（-0.7 -0.30%）
伊藤忠 8299（-32 -0.38%）
三菱商 3263（-27 -0.82%）
三井物 3388（-15 -0.44%）
武田 4453（-59 -1.31%）
第一三共 3724（+8 +0.22%）
信越化 4600（-51 -1.10%）
日立 4085（-29 -0.70%）
ソニーＧ 4154（-20 -0.48%）
三菱電 3690（-22 -0.59%）
ダイキン 19638（-167 -0.84%）
三菱重 3797（-10 -0.26%）
村田製 2410（-18.5 -0.76%）
東エレク 19902（-323 -1.60%）
ＨＯＹＡ 19171（-104 -0.54%）
ＪＴ 4722（-22 -0.46%）
セブン＆アイ 1990（-6 -0.30%）
ファストリ 48234（-276 -0.57%）
リクルート 9077（-98 -1.07%）
任天堂 13703（-47 -0.34%）
ソフトバンクＧ 15291（-114 -0.74%）
キーエンス（普通株） 56167（-1153 -2.01%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2931（-9.0 -0.31%）
ホンダ 1688（-8 -0.47%）
三菱ＵＦＪ 2285（-3.5 -0.15%）
みずほＦＧ 4846（-9 -0.19%）
三井住友ＦＧ 4112（-32 -0.77%）
東京海上 6508（-40 -0.61%）
ＮＴＴ 160（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2602（-13 -0.50%）
ソフトバンク 236（-0.7 -0.30%）
伊藤忠 8299（-32 -0.38%）
三菱商 3263（-27 -0.82%）
三井物 3388（-15 -0.44%）
武田 4453（-59 -1.31%）
第一三共 3724（+8 +0.22%）
信越化 4600（-51 -1.10%）
日立 4085（-29 -0.70%）
ソニーＧ 4154（-20 -0.48%）
三菱電 3690（-22 -0.59%）
ダイキン 19638（-167 -0.84%）
三菱重 3797（-10 -0.26%）
村田製 2410（-18.5 -0.76%）
東エレク 19902（-323 -1.60%）
ＨＯＹＡ 19171（-104 -0.54%）
ＪＴ 4722（-22 -0.46%）
セブン＆アイ 1990（-6 -0.30%）
ファストリ 48234（-276 -0.57%）
リクルート 9077（-98 -1.07%）
任天堂 13703（-47 -0.34%）
ソフトバンクＧ 15291（-114 -0.74%）
キーエンス（普通株） 56167（-1153 -2.01%）