東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.80 高値147.94 安値146.80
149.37 ハイブレイク
148.65 抵抗2
148.23 抵抗1
147.51 ピボット
147.09 支持1
146.37 支持2
145.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1618 高値1.1734 安値1.1603
1.1831 ハイブレイク
1.1783 抵抗2
1.1700 抵抗1
1.1652 ピボット
1.1569 支持1
1.1521 支持2
1.1438 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3455 高値1.3533 安値1.3446
1.3597 ハイブレイク
1.3565 抵抗2
1.3510 抵抗1
1.3478 ピボット
1.3423 支持1
1.3391 支持2
1.3336 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8060 高値0.8071 安値0.8005
0.8152 ハイブレイク
0.8111 抵抗2
0.8086 抵抗1
0.8045 ピボット
0.8020 支持1
0.7979 支持2
0.7954 ローブレイク
