東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.80　高値147.94　安値146.80

149.37　ハイブレイク
148.65　抵抗2
148.23　抵抗1
147.51　ピボット
147.09　支持1
146.37　支持2
145.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1618　高値1.1734　安値1.1603

1.1831　ハイブレイク
1.1783　抵抗2
1.1700　抵抗1
1.1652　ピボット
1.1569　支持1
1.1521　支持2
1.1438　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3455　高値1.3533　安値1.3446

1.3597　ハイブレイク
1.3565　抵抗2
1.3510　抵抗1
1.3478　ピボット
1.3423　支持1
1.3391　支持2
1.3336　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8060　高値0.8071　安値0.8005

0.8152　ハイブレイク
0.8111　抵抗2
0.8086　抵抗1
0.8045　ピボット
0.8020　支持1
0.7979　支持2
0.7954　ローブレイク