阿部サダヲ、“料理界のレジェンド”に怒られっぱなし！ハンバーグ作りで「やっているテイではダメ」

本日8月26日（火）の『家事ヤロウ!!!』2時間スペシャルでは、料理界のレジェンド・土井善晴が番組に再び参戦。

誰もが抱える料理のお悩みにズバリ答えていく「料理のお悩みスッキリ解決！土井善晴7つの答え」と題した企画が放送される。

ゲストは、『しあわせな結婚』の主演・阿部サダヲとヒロイン・松たか子。2人が“土井流レシピ”に果敢に挑戦＆そのおいしさに大興奮する。

◆“常識を覆す画期的な茶碗蒸し”とは？

料理好きの芸能人やプロの料理人たちにもファンが多い、日本を代表する料理研究家・土井善晴。昨年9月に『家事ヤロウ!!!』に初登場した際も、大反響を巻き起こした。

今回は、巷にあふれる料理のお悩みや疑問の数々に、レジェンド・土井がズバリ答えていく。

まずは、「自宅で作るとうまく固まらないし、そもそも面倒で作ろうと思えない」という悩みがつきまとう“茶碗蒸し”。

簡単に作る方法があれば教えてほしいという声に対し、土井は「“簡単に”っていうのが引っかかる。茶碗蒸しに対するリスペクトは持っておかなきゃ」と苦言を呈しながらも、ある食材を具にすることで、手軽に茶碗蒸しを作ることができると提案する。

しかも、この茶碗蒸しはごはんのおかずにもなるとか。試食した松も「ホントにおいしい！」と大喜びした、これまでの常識を覆す茶碗蒸しの画期的なレシピとは？

また、オムライスの悩みといえば、「流行のふわとろに憧れるけど結局、家ではそうならない問題」。

これには土井が「世の中、“ふわとろ”“半熟”ばっかり言うけど…卵使いすぎ、卵に頼りすぎ！静かにしとけ。卵、黙れ！」と一喝。チキンライスと卵の一体感こそが大事だと主張し、流行りに喝を入れる土井流オムライスレシピを伝授する。

調理には松がチャレンジするが、はたして一体感のあるオムライス作りは成功するのか？

◆阿部サダヲ、なぜか怒られっぱなし!?

ハンバーグで寄せられたのは「専門店みたいな整ったハンバーグを作りたいけど、崩れたり、割れちゃったりする」という悩み。

しかし、土井は「崩れるぐらいがおいしい。大きく作ってこそハンバーグや！」と、まったく意に介さない。

そんな土井流ハンバーグ作りに阿部が挑む。松の発言にはどんなことでも同意する土井だが、なぜか阿部にはちょっぴり厳しく、「やっている“テイ”ではダメ！」「家族が食べることを考えて！」などとお説教モード。

阿部は「ずっと怒られてる…」と終始緊張気味で、バカリズムとカズレーザーから「ハンバーグ作るときの顔じゃない！」とツッコまれる場面も。

このほか、“煮込まなくても超うまい本格カレー”や“しょうゆしみしみ＆食感ホロホロの焼きおにぎり”、“家庭で作れる革命的タルタルソース”など、目から鱗の土井の答えが続々登場。4人も「おいしい！」「うまっ！」の連発で大興奮する。

さらには、「物価高の今、安価な食材でおいしい節約料理を作りたい」という悩みにも土井が答えることに。

披露するのは、土井の料理の大ファンだという松も自宅でよく作っている、ボリューム満点の“最強鶏肉料理”。はたしてどんなレシピなのか？