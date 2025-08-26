Ž¢²È¤¬ÇÓÝõÊª¤Þ¤ß¤ìŽ£Êì¤ò²ð¸î¤¹¤ëR-1²¦¼Ô¤ÎÆü¾ï
Êì¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë»°±º¥Þ¥¤¥ë¥É¤µ¤ó¡Ê²èÁü¡§FNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¸ø¼°¤è¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¡¦¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤ËÌá¤ê¡¢Êì¤ò²ð¸î¤¹¤ëR-1²¦¼Ô¤Î»°±º¥Þ¥¤¥ë¥É¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¡Ê¹ÅçÊÛ¡Ë¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ÅçÊÛ¤¬ÁÇËÑ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡£¡Ø¤ª¤É¤ê¤ã¤¢¡Ù¤¡¤¡¡Á¡Á¡ª¡ª¡×
8·î4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¾Ð¤¤¤È½þ¤¤¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¡¡¡ÁÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2013¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Åö»þ¤Î»°±º¥Þ¥¤¥ë¥É¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Í¥¿¡Ö¹ÅçÊÛ¹ÖºÂ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÂè34²óFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¤¬À©ºî¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÅçÃÏ¶è¤Ç¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯2·î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤áÃÏ¸µ¡¦¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤ËÌá¤ê¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë»°±º¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
2Ç¯Á°¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë°¢Á³
¡ØR-1¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ»æ¿áÀã¤òÍá¤Ó¤ë±ÇÁü¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï»¨¶Ò¤Ç¼Â²È¤Î¾²¤ò¿¡¤¯¸½ºß¤Î»°±º¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£±ü¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤ÎÂçÈ¾¤òÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹Êì¿Æ¡£2Ç¯Á°¡¢ÊÒÉÕ¤±ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊª¤È¥´¥ß¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤ê¡¢²ÈÃæ¤¬ÇÓÝõÊª¤Þ¤ß¤ì¤Î¸÷·Ê¤Ë°¢Á³¤È¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥è¥Ö¥è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»æ¥«¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤È²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤âÄ¾¤é¤º¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐµñÀä¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¤ËÊì¿Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êºá°´¶¡×¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»°±º¤Ï¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
»°±º¤Ï¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì·Ý¿Í¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåNSC¤ËÆþ³Ø¡£Êì¿Æ¤Ë¡ÖÉÔ°ÂÄê¤Ê¿¦¶È¡×¤À¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤½¤à¤¤¤ÆÌ´¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
²¿ÅÙ¤«¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¡ØR-1¡Ù¤Î³«ºÅ¡Ê2002Ç¯¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÍ½Áª²ñ¾ì¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÆ°²è¡Ö¡Ú¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡ß»°±º¥Þ¥¤¥ë¥É¡¡Å¥¿ì¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¡Û¤³¤Ü¤ìÏÃ¤½¤Î¡¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢»°±º¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNSC¤Ç3²ó¥³¥ó¥ÓÁÈ¤ó¤Ç¥À¥á¤Ç¡£¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤¿¸å¤â1²ó¡¢¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¤â¤¦1²óÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÊ¢³ç¤Ã¤Æ¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥é¥¤¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É·³ÃÄ¡×¤ò·ëÀ®
µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿Í¤Ï¡¢·à¾ì¤Î³¬ÁØ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£»°±º¤¬¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤ÎÅÐÎµÌç¤Ï¡Öbase¤è¤·¤â¤È¡×¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÂçÈ¾¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒÅêÉ¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¡£»°±º¼«¿È¤â¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëÌÌÇò¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»°±º¤Ï2000Ç¯ÂåÃæÈ×¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É·³ÃÄ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·»ÄïÌ¡ºÍ»Õ¤Î¥ß¥¤ò¸«¤Æ¤¹¤°¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£Ì¡ºÍ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÀäÂÐÇä¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥ó¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÆÉÊ¤¬¤»¤¤¤ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿ÀÞ¤Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡×¤ÈÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÃæÂ¼¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ê¤É¸å¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢ÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë·Ý¿Í¤â»°±º¤òÊé¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¼¹É®¶È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡¢Âçºå»þÂå¤Ë»°±º¤ä¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥é¥¤¥Ö¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»°±º¼«¿È¤â¥Ô¥ó¥Í¥¿¤òËá¤Â³¤±¡¢2013Ç¯¤Î¡ØR-1¡Ù¤ÇÇ°´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¾Ð¤¤¤È½þ¤¤¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¡Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«ËÜÅö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë»°±º¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
ÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØR-1¡Ù²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ
¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Íâ2014Ç¯¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅìµþ¿Ê½Ð¡£¤½¤ó¤Ê»°±º¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¡ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ÎÂÇ¿Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó»°±º¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤Æ¤Þ¤À2½µ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤³¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¤è¤½¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
»°±º¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼ê»þÂå¤Ë»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£·Ý¿Í¤Ï·ìµ¤À¹¤ó¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤½¤Î·Ý¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÇÄ°®¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥º¥ì¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£»°±º¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º³¦·¨¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¸Ä¿ÍÅª¤Ê³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¡ÈÊõ¡É¤Ç¤¢¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤ä¤à¤Ê¤¯¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤ä¥³¥ó¥Ó¤Î¥³¥ó¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¿Í°ìÇÜ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡ØR-1¡Ù²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»°±º¤Î°ÕÃÏ¤ä¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤µ¤é¤ËÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2015Ç¯¤ÎµÈËÜ´Ø·¸¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëË½¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¸½¡ÖX¡×¡ËÅê¹Æ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ã2024Ç¯11·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡ËÆâ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¡ä¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±´ü¤Î¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬Æ±¤¸¤¯¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤³¤¬¤±¤ó¤È·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¤³¤¬¡×¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¾®ÅÄ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ÅçµÈËÜ¤«¤é¡Ö¡Ê·à¾ì¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÀÚ¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº¬¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿ØÆâÃÒÂ§¤Î¥Í¥¿¥¸¥ó¡Ù¡Ê2023Ç¯2·î15ÆüÅê¹Æ¤ÎÆ°²è¡Ë¤Ë½Ð±é»þ¡¢»°±º¤Ï¡Ö¡ÊÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤«¤é¡¢·î¼ý¤¬¡Ë20ËüÄ¶¤¨¤¿¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë2²ó¤«3²ó¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬¡¢¸º¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È»õ¤¬¤æ¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
²¿¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤
¡ÖÊì¿Æ¤ÎÂÎ¤¬°¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤¬Åìµþ¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÊÀÚâøÂöËá¤·¤¿¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¡Ë¸Æ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤ÑÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¡Ø¾Ð¤¤¤È½þ¤¤¡Ù¤è¤ê¡Ë
»°±º¤¬Êì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î»î¹ç´ÑÀï¤À¡£¥«¡¼¥×¤Î»î¹ç·ë²Ì¤äÁª¼ê¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Êì¿Æ¤òÀ¸¤À¸¤¤È¤µ¤»¤¿¡£»°±º¼«¿È¤â¥Á¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥×¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¡£
²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÉô²°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç±ó³Ö¤«¤éÊì¿Æ¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÆü¡¹¡£¸½ºß¤Î»°±º¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¾ï¤ËÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
²ð¸î¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤é¡¢ºÆ¤ÓÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÏÊý¤Ç¤â³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸åÂ³¤Î·Ý¿Í¤Ë¼¨¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¾Ð¤¤¤È½þ¤¤¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢»°±º¤Ïº£¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²¿¤Î¸å²ù¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Ý¿Í¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î½ÉÂê¤«¤Ê¤È¡£»ÈÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤â²Ô¤²¤ë¤ó¤À¤è¡¢·Ý¿Í¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÊì¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡Ê²èÁü¡§FNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¸ø¼°¤è¤ê¡Ë
¡ÊÎëÌÚ °° ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¤ª¾Ð¤¤¸¦µæ²È¡Ë