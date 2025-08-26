¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ª¸¤»ôµ®¾æ¼ç±é¤Î¡ÖÀäÂÐBL¡×¤¬¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù
¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡×Ï¢ºÜÃæ¤Îº°µÈ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡È£Â£Ì¡Ê¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¡ËÌ¡²è¡É¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¡¦¥â¥Ö¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë¡È£Â£ÌÎø°¦¥Õ¥é¥°¡É¤ËÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÉÔ¾òÍý¥®¥ã¥°£Â£Ì¡£¥·ー¥º¥ó£±¡Ê£²£°£²£±¡Ë¤È¥·ー¥º¥ó£²¡Ê£²£°£²£²¡Ë¤Ï£Ã£Ó¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£±¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó£³¤ÏLemino¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£¹ñÆâ³°¤ÇÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë¤Ç·èÄê¡ª¸¶ºî¤ÎÂè£µ´¬¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î±ÇÁü²½¤Ç¡¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤ë¸¤»ôµ®¾æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÏÂÅÄñ¥¤éÉÔÆ°¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢À¤¸Å¸ýÎ¿¤ÎÂ³Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë½Ü¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤â½Ð±é¤·¥·¥êー¥º½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊüÁ÷³«»Ï¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¡¢CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£±¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó1¡¢¥·ー¥º¥ó£²¡¢Lemino¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó£³¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÀäÂÐBLÌ¾¥Õ¥é¥°¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥·ー¥º¥ó£³¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎµÆÃÓ¤È¹â¹»À¸¤Î´úÌî¤«¤é¡¢Æ±»þ¤Ëµá°¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ö¡££³¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡ª¡©¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â£Â£Ì²¦Æ»¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Ç¥â¥Ö¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥â¥Ö¤Ï¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â£Â¤¬£Ì¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡ª¡©
¸¤»ôµ®¾æ¡Ê¥â¥ÖÌò¡Ë©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÌò¤É¤³¤í¡ä
¼«Ê¬¤¬¡È£Â£ÌÌ¡²è¡É¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÀäÂÐ¤Ë£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡£¡È£Â£Ì¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿ËÞ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Æü¾ï¤Î»ê¤ë½ê¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡È£Â£ÌÅ¸³«¥Õ¥é¥°¡É¤òÉ¬»à¤Ë²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë£Â£ÌÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë£²¿Í¤ÎÃË¤«¤éµá°¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë
¡Ö¤â¤¦Ìµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢
Â³ÊÔ¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¡¢¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¤é
¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ò·ï¤òÂ·¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ë¼ã´³°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî»ìºî¶Ê½ÐÍè¤ë´î¤Ó¤Ç·ÚÎ¨¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢
µ¤¤Å¤±¤ÐËÍ¤â·ì´ã¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤â¼ã´³µ¿¤ï¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ê°½¿ÍÌò¡Ë©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÌò¤É¤³¤í¡ä
¥â¥Ö¤ÎÄï¡¢¹â¹»À¸¡£²ÈÂ²°ìÆ±¥â¥Ö¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÅìÛê¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¡¢´ÙÍî¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î£Â£Ì¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿ÀäÂÐBL¥·¥êー¥º¡¢
¤Ê¤ó¤È¿ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª
¤Û¤ó¤È¤Î¤Û¤ó¤È¤Î¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤âËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¡¢¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤â¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¤¹¡£
°½¿Í¤¯¤ó¤ÈÅìÛê¤ÎÌ¤Íè¡¢¥â¥Ö¤ÎÌ¤Íè¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡ÊµÆÃÓÌò¡Ë©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÌò¤É¤³¤í¡ä
¥â¥Ö¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡£¥â¥Ö¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½Ã°å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñÎ±³ØÃæ¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì4Éôºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÆÃÓ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ä¥â¥Ö¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¤¤¤«¤Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
±öÌî±Íµ×¡ÊÅìÛêÌò¡Ë©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÌò¤É¤³¤í¡ä
°½¿Í¤ÎÎø¿Í¡£ÇØ·Ê¤¬¥Ð¥é¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¼åÅÀ¤Ê¤·¤Î¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿ÅìÛê¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
é¬é¯¤òÇØ·Ê¤Ëºé¤«¤»¤ëÎÏ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄñ¥¡Ê¿¿»³Ìò¡Ë©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ãÌò¤É¤³¤í¡ä
¥â¥Ö¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦£Â£ÌÌ¡²è²È¡£¥â¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÂ¿È¯¤¹¤ë£Â£Ì¥Í¥¿¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢ÁÐ´ã¶À¤Ç¥â¥Ö¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü½é¸ø³«¡Û
https://youtu.be/mpHT8xfIOkY
¡Ú¸¶ºî¾ðÊó¡Û
©º°µÈ¡¿¿·Ä¬¼Ò
º°µÈ¡¡¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¥Ð¥ó¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥é¥ë´©¡Ë
¡ãº°µÈ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê£Â£ÌÅ¸³«¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¥â¥Ö¤ÈµÆÃÓ¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ëËö¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹â¹»À¸¤Î´úÌî¡ÊÀ¤¸Å¸ýÎ¿¡Ë¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎµÆÃÓ¡Ê°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤ËÆ±»þ¤Ëµá°¦¤µ¤ì¤¿¥â¥Ö¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¡¢ºÆ¤ÓÄê°ÌÃÖ¡Ê¡á¥â¥Ö¡¦¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡Ë¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤¬ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤òÂ£¤ê¹ç¤¦¸÷·Ê¤¬¡¢¥â¥Ö¤ËÂ´¶È¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨ÀáÆÃÍ¤Î¥¢¥ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¡£½á¤ó¤ÀÌÜ¤ä¾åµ¤¤·¤¿ËË¤¬¥Õ¥é¥°¤È¤Ê¤ê¡¢£Â£Ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥â¥Ö¤Ï¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö£Ö£Óµ¶Áõ¡×¡Ö£Ö£Ó¿²Íî¤Á¡×¡Ö£Ö£ÓÊÙ¶¯²ñ¡×¡Ö£Ö£Ó¿¦¾ìÂÎ¸³¡×¡Ö£Ö£Ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö£Ö£Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢º£²ó¤â¿ô¡¹¤Î£Ì£Ï£Ö£Å¥Õ¥é¥°¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë――¡ª¡ª
¡ÚÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡Û¡¡
¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù
£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó(´ØÀ¾¥íー¥«¥ë) £±£±·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ£±£°Ê¬ÊüÁ÷
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¡Ú½Ð±é¡Û¡¡¸¤»ôµ®¾æ¡¡¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¡°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¿±öÌî±Íµ×¡¿ÏÂÅÄñ¥¡¿À¤¸Å¸ýÎ¿¡¡ÃöÄÍ·òÂÀ¡¡¤Û¤«
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://www.asahi.co.jp/zblfinal