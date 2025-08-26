»³²¼¹¬µ±¡¢24ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸´©¹Ô·èÄê ¥í¥±ÃÏ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¦¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¡É¤â»£±Æ¡Öº£¤Î»³²¼¹¬µ±¡¢¤¼¤ó¤Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¤Î»³²¼¹¬µ±¤¬¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¦11·î7Æü¤Ë¡Ö»³²¼¹¬µ±1st¼Ì¿¿½¸¡×¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼¹¬µ±¡¢¶âÈ±¤«¤é·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç·àÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö8LOOM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¤òÂ«¤Í¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¤Ê¤ÉÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦»³²¼¤ÎÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¦11·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ú¥ª¥È¥Ê¤Ø¤Î³¬ÃÊ¡Û¡£»³²¼¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥É¥ó¤ò¥í¥±ÃÏ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£°Û¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ëÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³²¼¤é¤·¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÀÉ½¾ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢24ºÐÄ¾Á°¡¢¡È¾¯¤·¤À¤±Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»³²¼¹¬µ±¡É¤¬ËþºÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¹ë²ÚÈÇ¤âÍÑ°Õ¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤Ê¤É¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ËÍí¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»³²¼¹¬µ±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆViVi¤µ¤ó¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î»³²¼¹¬µ±¡¢¤¼¤ó¤Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡»³²¼¹¬µ±¡¢1st¼Ì¿¿½¸´©¹Ô·èÄê
¢¡»³²¼¹¬µ±¥³¥á¥ó¥È
