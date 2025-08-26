完全新作アニメ『キャッツ・アイ』がディズニープラス スターで9月26日より配信されることが決定し、Adoによる新オープニングテーマ「MAGIC」が使用された本予告とキービジュアルが公開された。

原作の『キャッツ・アイ』は、1981年から1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司原作の同名漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描くラブコメディだ。

Adoが歌う「CAT'S EYE」に加え、本作のために書き下ろされた新たなオープニングテーマ「MAGIC」を使用した本予告が公開。「MAGIC」はAdoとの初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲編曲を手がけている。

Adoからは「この度アニメ『キャッツ♥アイ』のエンディングで『CATʼS EYE』をカバーさせていただきましたが、オープニングテーマも担当させていただくことになりました。とても光栄に思います。『MAGIC』はツミキさんに書き下ろしていただき、これまでのAdoの楽曲として新境地で、胸が踊るようなレトロポップなナンバーになっております。アニメはディズニープラスで配信されます。一緒に楽しみましょう」とコメントも寄せられた。

あわせて公開されたキービジュアルでは、三姉妹の瞳、泪、愛が夜の街を駆ける姿と、それを追いかける刑事・俊夫の姿が描かれている。

また、原作者の北条から新たなコメントも到着。「再び『キャッツ・アイ』をアニメとしてお届けできるのは、長年応援してくれたファンの皆さんのおかげです。心から感謝しています。初連載作品で手探りの中描いていたので、なんだかこそばゆい気持ちですが（笑）今回の新作はより原作に近い形で、これまで登場しなかった『ねずみ』こと神谷も活躍します。彼は『シティーハンター』の冴羽獠のベースになったキャラクター。シティーハンターのファンの方々には、獠の原点ともいえる彼の姿をぜひ楽しんでいただきたいですね。『キャッツ・アイ』を知らない世代の方々にも、新たな3姉妹の物語が届くことを願っています。どうぞご期待ください」と、より幅広い世代に向けて3姉妹の物語が届くことへ期待を寄せた。

なお本作は、前編の第1話から第6話は9月26日から10月31日、後編の第7話から第12話が12月26日から2026年1月30日の期間、毎週1話ずつ順次配信される。

※『キャッツ・アイ』の「・」はハートマークが正式表記（文＝リアルサウンド編集部）