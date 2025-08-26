¸¤»ôµ®¾æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷·èÄê¡¡¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¤éÂ³Åê
¡¡¸¤»ôµ®¾æ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤¬¡¢11·î9Æü¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¸¤»ôµ®¾æ¡¢¡È¥Òー¥íー¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Î³èÌö
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡ËÏ¢ºÜÃæ¤Îº°µÈ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿BL¥®¥ã¥°¥É¥é¥Þ¡£¤¢¤ëÆü¼«Ê¬¤¬¡ÖBLÌ¡²è¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÃË¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥â¥Ö¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ÈBLÎø°¦¥Õ¥é¥°¡É¤ËÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2021Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó1¡¢2022Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó2¤¬CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¥·ー¥º¥ó3¤¬Lemino¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂè5´¬¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤âµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Àî粼¤¤¤Å¤ß¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î»°ÌÚ¹¯°ìÏº¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤ë¸¤»ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÏÂÅÄñ¥¡ÊDa-iCE¡Ë¤é¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢À¤¸Å¸ýÎ¿¤ÎÂ³Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¿·¤¿¤Ê¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¤»ô¤ÏÊüÁ÷·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤â¼ã´³µ¿¤ï¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Î½ÐÍè¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Î´úÌî¡ÊÀ¤¸Å¸ýÎ¿¡Ë¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎµÆÃÓ¡Ê°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤ËÆ±»þ¤Ëµá°¦¤µ¤ì¤¿¥â¥Ö¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¡¢ºÆ¤ÓÄê°ÌÃÖ¡Ê¥â¥Ö¡¦¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡Ë¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤¬ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤òÂ£¤ê¹ç¤¦¸÷·Ê¤¬¡¢¥â¥Ö¤ËÂ´¶È¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ö¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨ÀáÆÃÍ¤Î¥¢¥ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¡£½á¤ó¤ÀÌÜ¤ä¾åµ¤¤·¤¿ËË¤¬¥Õ¥é¥°¤È¤Ê¤ê¡¢BL¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥â¥Ö¤Ï¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖVSµ¶Áõ¡×¡ÖVS¿²Íî¤Á¡×¡ÖVSÊÙ¶¯²ñ¡×¡ÖVS¿¦¾ìÂÎ¸³¡×¡ÖVS¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡ÖVS¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢º£²ó¤â¿ô¡¹¤ÎLOVE¥Õ¥é¥°¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¥â¥Ö¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£
¡ØÀäÂÐBL ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¥Æ¥£¥¶ーPR±ÇÁü¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ä¸¤»ô¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢°ËÆ£¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÎ®¤ì¤ë¥Æ¥£¥¶ーPR±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó1～¥·ー¥º¥ó3¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¸¤»ôµ®¾æ¡Ê¥â¥ÖÌò¡Ë
¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦Ìµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â³ÊÔ¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¸À¼Â¹Ô¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ò·ï¤òÂ·¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ë¼ã´³°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî»ìºî¶Ê½ÐÍè¤ë´î¤Ó¤Ç·ÚÎ¨¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËÍ¤â·ì´ã¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤â¼ã´³µ¿¤ï¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ê°½¿ÍÌò¡Ë
¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡ØÀäÂÐBL¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¤Ê¤ó¤È¿ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª¤Û¤ó¤È¤Î¤Û¤ó¤È¤Î!¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤âËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¡¢¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤â¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¤¹¡£°½¿Í¤¯¤ó¤ÈÅìÛê¤ÎÌ¤Íè¡¢¥â¥Ö¤ÎÌ¤Íè¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡ÊµÆÃÓÌò¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì4Éôºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÆÃÓ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ä¥â¥Ö¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¤¤¤«¤Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
±öÌî±Íµ×¡ÊÅìÛêÌò¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿ÅìÛê¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£é¬é¯¤òÇØ·Ê¤Ëºé¤«¤»¤ëÎÏ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º°µÈ¡Ê¸¶ºî¡Ë
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊBLÅ¸³«¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¥â¥Ö¤ÈµÆÃÓ¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ëËö¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë