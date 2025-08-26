¡ÖÈà¤é¤Ï¾ï¤Ë¸î¿ÈÍÑ¤ÎÉð´ï¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜ¿Í¤âÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿ÍÆ±»Î¤Î»¦¿Í»ö·ï
¥ï¥¤¥óÉÓ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤Ã¤Æ»¦³²
°ìÀÆ¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢°ì½Ö¡¢¶¯Ä¥¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃË¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Ä¤í¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁ°Êý¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
£¸·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î·Ù»ëÄ£»ÍÃ«·Ù»¡½ð¤«¤é¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÀÒ¤ÇÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥¾¡¼¡¦¥ß¥ç¡¼¡¦¥Æ¥ÃÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤À¡£
¡Ö¥¾¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£··î£·Æü¤Î¿¼Ìë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÎÍ§¿Í¤È£´¿Í¤Ç¿·½É¶è¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Î£·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂàÅ¹¡£11¿Í¤¬ÁáÄ«¤ÎÏ©¾å¤ÇÍðÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢¥¾¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬£·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥Á¥Ã¡¦¥Ý¥¦¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤Ç²¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤È¤â¤È£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¾¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø²¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÄê¡£¥¾¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Â¾¤Î£²¿Í¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤âµ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¶»¤ò»É¤µ¤ì¡¢»àË´¡£ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¼«¾Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÎÃË¡Ê»ö·ïÅö»þ24¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢£²¿Í¤Ï»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥±¥ó¥«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏ©¾å¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£¼ê¤Ë¤·¤¿ÊñÃú¤ÇÈï³²¼Ô¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Ï¡Ø»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»É¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ÎÈÈ¹Ô¡£¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
·Ù»¡¤ÎÀ¼¤¬¤±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤
¡Ö°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÊ¤Ç¡¢°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸î¿ÈÍÑ¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÏÊª¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤¬¸¶°ø¤Ç»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î½¬´·¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤ÇÉð´ï¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤ÈÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¹ñ¿ÍÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¼¤¬¤±¤ò¤¹¤ë¡¢´Æ»ë¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÄ¹Ç¯¡¢ÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
£¸·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢JRÆüÊëÎ¤±ØÁ°¡ÊÅìµþ¡¦¹ÓÀî¶è¡Ë¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÃËÀ¤¬£²¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸å¤Ë²¥¤é¤ì¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿100Ëü±ßÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤¬³°¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÄê½»¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤âÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤ÎÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´í¸±À¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ìë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤ò»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
²æ¡¹¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£