２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円８０銭前後と前週末と比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円７０銭前後と同５０銭程度のユーロ安・円高だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２２日の講演で利下げ再開を示唆し、同日にドル安・円高が進んだことから持ち高調整を目的としたドル買い・円売りが優勢となった。この日に発表された７月の米新築住宅販売件数が市場予想を上回ったことや、米長期金利が上昇したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１４７円９４銭まで上伸した。一方、ユーロは前週末に買われた反動から軟調な展開だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１８ドル前後と前週末に比べて０．０１００ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS