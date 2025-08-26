10月31日公開のアニメ映画「すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」（監督イワタナオミ）の主題歌が木村カエラ（年齢非公表）の書き下ろし楽曲「君の傘」に決まり、合わせてメインビジュアルも26日に解禁となった。

2019年公開の初の劇場版「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」から23年の第3弾までの累計観客動員数が300万人を超える大ヒットシリーズ。井ノ原快彦（49）と本上まなみ（50）のあったかいナレーションも評判を呼んでいる。

最新作では、すみっコたちが深刻な水不足に悩む空の王国の「おうじ」や「おつきのコ」とともに水を求めて大冒険を繰り広げる。

作品を彩る「君の傘」は、冒険のワクワク感と、木村の持つカラフルポップでどこかエモーショナルな世界観がぴったり重なり合った、完全書き下ろしの楽曲となっている。作曲・編曲は音楽プロデューサーの蔦谷好位置氏（49）が担当した。

木村は「すみっコぐらしのキャラクターたちは、それぞれに小さなコンプレックスや悩みを抱えていて、恥ずかしがり屋だったり、自分に自信がなかったり、周りと比べて落ち込んでしまったり。でも、そんな自分を受け入れてくれる仲間がそばにいるからこそ、一歩ずつ前に進むことができます。今回の主題歌『君の傘』には『弱さや迷いがあっても大丈夫。仲間と一緒なら、どんな気持ちも乗り越えていける』という想いを込めました。聴いてくださる方が、すみっコたちのように“そのままの自分”を大切にしながら、少し勇気を持てるような曲になればうれしいです」とコメントを寄せた。