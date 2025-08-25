「そのクマ、化粧品では消えません」医師が教える本当に効く治療法とは

目の下のクマに悩んでいる人も多いのではないでしょうか？ じつは、目のクマにはいくつかの種類があり、治療にあたっては正確に種類を見極めることが必要です。今回はクマの種類別の対策・治療法について、「PRISM Beauty Clinic」の畑山先生に教えていただきました。

監修医師：

畑山 知輝（PRISM Beauty Clinic）

順天堂大学医学部医学科卒業。その後、順天堂大学医学部附属順天堂医院、島田総合病院、大手美容外科で経験を積む。2024年、東京都町田市に「PRISM Beauty Clinic」を開院。日本美容外科学会（JSAS）、日本美容皮膚科学会、日本美容内科学会、日本抗加齢医学会の各会員。

編集部

クマの治療法について教えてください。

畑山先生

まず出っ張りの場合は、切らない目の下のクマ取りや、目の下のたるみ取り（下眼瞼除皺術）、ハムラ法といった治療法をおこないます。特に王道なのが、切らない目の下のクマ取りで、目の下の粘膜から眼窩脂肪を適量切除する方法です。切開する必要がないのでダウンタイムも短く済み、手軽に受けられるというメリットがあります。

編集部

皮膚のたるみや色透けは、どのように治療するのですか？

畑山先生

出っ張りクマによって皮膚が引き伸ばされている場合には、目の下のたるみ取りや表ハムラ法をおこないます。目の下のたるみ取りは、下まつ毛のすぐ下を切開し余った皮膚と眼窩脂肪を適量切除する方法です。また、ハムラ法は眼窩脂肪を目の下の凹みの部分にずらして固定する方法です。もともと皮膚が薄いために透けている場合は、薬剤を注入する治療をおこないます。

編集部

色素沈着の場合についてはいかがでしょうか？

畑山先生

色素沈着が起きやすい人の特徴は地黒、アトピー体質、わきや鼠径部が黒い人など様々です。このような場合には、ハイドロキノンなどの塗り薬を使用したり、レーザー治療をおこなったりします。

編集部

治療法は多岐にわたるのですね。

畑山先生

治療において重要なのは、クマのタイプに適した治療をおこなうことです。また、クマの治療はできるだけ若いうちにおこなうことをおすすめします。特に出っ張りが原因となって起きるものは、若いうちに治療をしておくことで、将来的な悪化を防ぐことができます。クマに悩んでいる場合、クマの治療に詳しい美容外科を受診しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

畑山先生

実際のところ、クマに対するセルフケアは間違ったことが多く、化粧品売り場では「色素沈着があります」という説明とともに、美白効果の高い高額の化粧品を勧められることもあります。しかし、医療機関で診察してみると色素沈着はなく、ただ、皮膚が透けて奥の色が見えるだけというケースも少なくありません。クマを効果的に治療するには、正しくクマの種類を鑑別することが重要です。クマで悩んでいるのであれば、ぜひクマ治療に詳しい美容外科にご相談ください。

※この記事はMedical DOCにて＜「目の下のクマ」ができる原因はご存じですか? 治し方やタイプの見極め方も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。