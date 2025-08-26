ブナの森で子どもたちに木々の役割を話す外崎雄斗さん（中央奥）＝北海道奥尻町（本人提供）

北海道・奥尻島の浜辺にカレンダーや時計を置かないゲストハウスがある。経営する外崎雄斗（そとざき・ゆうと）さん（37）は「山菜がとれた日が、僕にとっては春の始まり」と語る。訪れた人を森や海に連れ出し、島の木々や水が旬の食べ物を育む流れを伝えている。ギョウジャニンニクやウニの味に、季節を感じてほしいと願う。（共同通信＝松本はな）

7月の澄んだ海中をのぞくと、ウニをつけた海藻が揺れていた。「ここのコンブはあの森から来る水で育つ」と、外崎さんが指さすのは、樹齢300年を超えるブナの森。木々が蓄えた養分が土を通って海に流れ、海藻やそれを食べたウニの味を良くするという。

元高校教師で2018年、札幌から家族と移住してゲストハウス「imacoco」を開業。宿泊客に加え、地元の小中学生や宿を手伝う学生ボランティアも自然の中にいざなう。

滞在中、学生には白米しか出さない日を作る。自分たちで魚を釣り、さばかないとおかずはなし。島のスーパーには野菜がないこともあるが、漁師や農家が季節の食材をわけてくれる。

ブナの森では、子どもたちに木々の役割を話す。「シラカバは森に戻す切り込み隊長」。人が山を切り開いて道路をつくると周囲に生え、カエデやサクラが根付くと自ら枝を落とす。「相互に関係しあって生きていることを伝えたい」と話し方を工夫する。

今、浜辺には大量のプラスチックごみが流れ着く。「人の作ったものだけが土に返らない」。外崎さんは学生らと回収して業者に届け、キーホルダーやコースターに加工したものを土産として売る。深い緑。鮮やかな赤。偶然の発色は島の海や夕日に似ている。

夜は森や海で見たものの味をかみしめながら、客たちと食卓を囲む。島に来たら明日の予定は忘れてほしい。「居合わせた人とウニを食べるこの瞬間は二度と来ないから」と外崎さんは笑った。

ゲストハウス近くの海の前に立つ外崎雄斗さん（左端）と家族、スタッフら＝2025年7月、北海道奥尻町