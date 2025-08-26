418Ï¢¾¡¤ÇµÏ¿¥¹¥È¥Ã¥×¡ÖÎò»Ë¤ò²õ¤·¤¿¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¡ÉÀäË¾¡É¡ÄÌ¾Ìç¤¬Ç³¤ä¤¹Æ®»Ö¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ËµÓ¸÷
¡¡¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¹âÂÎÏ¢¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢J¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡£ÇÆ¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¹ç½É¤Ç²Æ°Ê¹ß¤Î·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¯¡Ö¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡Âè12²ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤ÀÄ¿¹¸©Í½Áª·è¾¡¤ÇÈ¬¸Í³Ø±¡ÂçÌîÊÕÃÏÀ¾¤Ë1-1¤«¤é¤ÎPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢¸©25Ï¢ÇÆ¤òÁË¤Þ¤ì¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸©Æâ¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡µÏ¿¤¬418Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤«¤é£²¤«·î¡£·þÅÚ½ÅÍè¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´ü¤¹¤ëÈà¤é¤Î²Æ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇÔÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤â¤¦²áµî¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÎMF¿ù»³Âçµ¯¤Ï¡¢ÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡Ê°Ê²¼¡¦ÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¿ù»³¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¡¢±êÅ·²¼¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç²Ì´º¤Ê¥×¥ì¥¹¤È½ÄÆÍÇË¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ê¥º¥à¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸¥¿ÈÅª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤â»î¹ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤·¡¢ÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¤â¶¯¹ë¹»¤ä¶¯¹ëJ¥æ¡¼¥¹¤¬°ìÆ±¤Ë²ð¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ìµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡5·î¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶þ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¿ù»³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î°ìÀï¤ÎÄ¾¸å¤ÏÂç¤¤ÊÀäË¾¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡ØÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¿¼À¥´´ÂÀ¤â¸ª¤Þ¤ï¤ê¤äÂ¤Î¶ÚÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¼À¥¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Èà¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤·¤¿5»î¹ç¤ÏÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸©Í½Áª·è¾¡¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤¬¼«Ê¬¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬Áý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Î¡Ë1ËÜÃæ¤Î£±ËÜ¤òÉ¬¤º·è¤á¤ë¤È¤«¡¢¥Ñ¥¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â»¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢1¤Ä1¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿¼À¥¡Ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢Èà¤é¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¶»¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¡¢¸Ä¿Í¤Î¶¯²½¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£7·î¤Î½é¤á¤ÎÊý¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¿ù»³¡Ë¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÁª¼ê´Ö¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ä¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¾å°Ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·â¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤Èµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤È¡¢¼«¤é·è¤áÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³¡Ë¡£
¡¡²áµî¤Ï¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2´§¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ØÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¿ù»³¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á´°÷¤ÎÁí°Õ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤àÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë²Æ¤Ø¡£ÂÅ¶¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤é¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë