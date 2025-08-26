Adoが歌う新オープニングテーマ「MAGIC」を使用！アニメ『キャッツ♥アイ』本予告映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月26日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」でアニメ『キャッツ▼アイ』（▼は、ハートマーク）が独占配信開始。

このたびAdoが歌う「CAT’S EYE」のカバーと、本作のために書き下ろされたあらたなオープニングテーマ「MAGIC」を使用した本予告映像が公開された。

■キャッチーでありながらもトッキーなリリックやメロディをAdoの変幻自在のボーカルが自由奔放に表現

『キャッツ▼アイ』は、1981年から1984年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司原作の人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや内海俊夫刑事とのスリリングな恋を描き、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。

40周年を迎えた2022年には原画展が開催されるなど、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている。

Adoがカバーした「CAT’S EYE」は、日本テレビ系で放映されたアニメ『キャッツ▼アイ』の前期オープニングテーマとして1983年にリリースされた杏里の楽曲。

そして、本作のために書き下ろされたあらたなオープニングテーマ「MAGIC」は、Adoとの初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲および編曲を担当。

キャッチーでありながらもトッキーなリリックやメロディをAdoの変幻自在のボーカルが自由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の高い楽曲となっている。

今回公開され本予告映像は、怪盗キャッツアイから届いた予告状を手に、「今夜こそ捕まえてやる！ 来い…キャッツアイ」と意気込む刑事の俊夫の姿からスタート。狙われた名画「ローマの女」を守るために厳重な警備が敷かれた美術館だったが、「作戦どり！」といとも簡単に名画は奪われてしまう。

その後、喫茶キャッツアイを訪れる俊夫。そこには「いらっしゃいませ！」と微笑む三姉妹の姿が。俊夫は「店名はどうにかならんのか？」と、どうやら怪盗キャッツアイと三姉妹の関係性には気づいていない様子。

「泥棒と刑事…やっぱり難しいのかな」と、俊夫との関係に悩む様子の瞳に対し、「しばらく泥棒と刑事の関係を続けるしかないんじゃない？」と語り掛ける泪。

そして、絵画を目の前にたたずむ三姉妹の姿が映し出され、瞳が「ええ、私たちの目的を達成するまでは」と怪盗を続ける決意を語る。最後には「じゃあ予定どおり、決行ね！」というセリフとともに、夜の街を華麗に飛び回る三姉妹の姿が。

また、今回の新予告であらたに登場したキャラクターの刑事・浅谷光子は「私は、キャッツアイと内通している人間がいる可能性があると考えています」、原作に登場し、アニメーション作品には初めて登場するフリーライターの神谷が「そっちの情報は全部筒抜けだよ。間抜けな子猫ちゃん」と語る場面もあり、ひと筋縄ではいかないふたりのキャラクターによる波乱の展開も予感させられる。

泥棒と刑事の許されざる恋の行方は。そして、三姉妹が怪盗を続ける“真の目的”とは？彼女たちに待ち受ける運命の行方は、ぜひ本編で確かめよう。

なお、本予告の公開に合わせて、瞳、泪、愛が夜の街を駆ける姿と、それを追いかける刑事・俊夫の姿を描いたキービジュアル、原作者の北条司のコメントも公開された。