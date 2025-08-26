エバートン新スタジアム設備が話題に

イングランド1部エバートンは今季から本拠地を新設のヒル・ディッキンソン・パークへと移した。

8月24日のプレミアリーグ第2節ブライトン戦（2-0）では新本拠地での初勝利を挙げている。

昨季13位に終わったエバートン。今年1月にはデイビッド・モイーズ監督が12年ぶりに復帰し、新スタジアムとともに歩む歴史的なシーズンでの躍進が期待される。ブライトン相手の今季初勝利はチームに勢いをもたらすことになりそうだ。

新スタジアムの総工費7億5000万ポンド（約1500億円）とも伝えられ、収容人数はこれまでのグディソン・パークの3万9414人から5万2888人と大幅に拡大された。

レストランや飲食サービスなども充実している様子。SNSではサーバーにカップを設置し、タッチパネルを操作するだけでビールが買えるセルフ式のバーを使用するサポーターの姿が紹介され、「人件費の削減になる」「最高にスマートだ」「仕事がなくなる」「素晴らしいアイディアだ」と反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）