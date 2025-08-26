トレーニングを再開

女子ゴルフで国内ツアー通算3勝をマークしている河本結（RICOH）が25日、「死ぬまでに行ってみたかった」という滝行を行ったと報告。ゴルフファンの注目を集めた。

高い場所から落ちてくる水を頭から浴びた。滝の真下、かすかに虹も浮かんだ1枚。河本は両手を胸の前で合わせ、びしょびしょになりながらも目を閉じて精神を集中している。

河本は実際の写真をXに投稿。「先週は体調が回復するまでゆっくり休んで 木曜日から練習、トレーニング再開しました 死ぬまでに行ってみたかった、滝行にも行ってきました」と報告した。「私を崩さず、私は変わらず ゴルフに全力で向き合っていきます！」ともつづっている。

ファンからは「精神修行までやる高い意識が素晴らしい」「結構な滝じゃん！ スゴいなー」「流石、根性ありますね！」「これどこだろう」「女子プロなのにすげ〜」などと反響が集まった。

河本は今月、北海道meijiカップでツアー通算3勝目をマーク。メルセデス・ランキングは4位、今季2位となる賞金総額8001万6856円を獲得している。



