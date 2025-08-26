SNSでもじわじわ話題！？【ユニクロ】40・50代が買い足したい！「990円トップス」

まだまだ暑さが落ち着きそうにない今の時期。洋服を買い足すなら、SNSでも話題になっている【ユニクロ】の990円トップスが狙い目かも。サラリとしたエアリズム素材かつ涼しげなノースリーブで、残暑を乗り切れそうです。ミドル世代のデイリーコーデに取り入れやすいシックな色展開なので、ぜひワードローブに迎えて。

着まわし力◎ お値下げ中のエアリズムトップス

【ユニクロ】「エアリズムコットンT/ノースリーブ」\990（税込・セール価格）

シンプルなクルーネックのノースリーブトップス。1枚でサラッと着こなしたり、キャミワンピやシャツとレイヤードしたり、幅広いスタイリングで活躍する予感。公式サイトによると「コットンの見た目でサラリと快適」とのことで、残暑が厳しい今の時期もストレスフリーに過ごせるかも。ベージュ・ホワイト・ブラック・ネイビーというシックな色展開も、ミドル世代には嬉しいポイント。

ノースリならブラックも軽やかに

週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんは「SNSでもじわじわ話題」と、ブラックを購入。リラックス感がありながらもコーデがキリッと引き締まるブラックは、大人のデイリーカジュアルにぴったりです。ラウンドヘムでタックアウトでもサマになり、1枚あればコーデのバリエーションが広がりそう。

writer：Emika.M