X（旧Twitter）に投稿された、『猫ちゃんの寝姿』が可愛すぎると話題です。まるで『ゴメンニャチャイ』と言っているかのようなお茶目なポーズが注目を集め、表示数は30万回を突破。投稿には2万4000件を超えるいいねがつき、「なんですかこの可愛い子ちゃんは」「このポーズたまらない」などの声が寄せられました。

悶絶級の寝姿に胸キュン！猫の「いろは」ちゃん

Xで人気のアカウント「いろはるひ」では、姉弟猫の「いろは」ちゃんと「はるひ」くんの日常を発信中。ふたりは2025年3月に1歳の誕生日を迎え、5月には投稿主さんのお家に来てちょうど1年の記念日を迎えたそうです。

今回話題になったのは、ベッドでスヤスヤ眠るいろはちゃんの寝姿。「頭抱えてごめん寝」とコメントが添えられた投稿には、両手を頭にそっと置き、体を小さく丸めたポーズのいろはちゃんの姿が。まるで「ゴメンニャチャイ」と謝っているかのようなお茶目な姿に、思わず頬がゆるみます…！

両手で頭を抱えるいろはちゃん流『ごめん寝』が話題沸騰

『ごめん寝』といえばうつ伏せになって眠る姿がよく知られていますが、いろはちゃんスタイルはちょっと違います。両手で頭を抱えるような“いろはちゃん流ごめん寝”はX上で大きな反響を呼びました。

寄せられたのは「かわいい！」という声はもちろん、「そっとモフモフしたくなる」「こういうごめん寝、お手々やあんよの動きが自然で猫らしくてとても可愛いですね」「目の栄養ありがとうございます」などのコメント。多くの人の心を癒してくれたようです。

いろはちゃんの愛らしい寝姿は、ほかにもたくさん投稿されています。弟のはるひくんと仲良く寄り添う姿も見られ、見ているだけでほっこり心癒されるものばかり。幸せのお裾分けをもらった気分です。

癒し度満点のふたりの様子は、Xアカウント「いろはるひ」でたっぷり見ることができます。

