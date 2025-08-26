リニューアルして帰ってきたーーーッッ！！【ミスド】懐かしさを味わえる♡「特別商品」って？

【ミスタードーナツ】で今賑わいを見せているのは、懐かしい味わいが楽しめるというドーナツ。55周年を記念して、創業当時のドーナツがリニューアル！ 2026年2月下旬頃までの期間限定販売なので、それまでにぜひ味わいたいところ。今回はニューホームカットシリーズから、イチオシのドーナツをご紹介します。

厚みのある生地に仕上がった「ニューホームカット オリジナル」

シンプルなオリジナル。ベースとなる生地はふっくら厚みのある仕上がりです。@yuumogu22さんは「かなり素朴な感じで甘さもかなり控えめ」と語っていて、甘いドリンクのお供にもちょうど良さそう。公式サイトによると「ショップによりお取り扱いのない場合があります」とのことなので、気になる人はぜひ探してみて。

和洋折衷な味わいが楽しめそうな「ニューホームカット あんバター」

和洋折衷な味わいが楽しめそうなあんバター。公式サイトによると「北海道あずきとバターフィリング」をサンドしていて、ほっこりとした和の味わいに癒されつつ、バターのまろやかさも感じられそうです。@yuumogu22さんは「塩気が良い」と絶賛しており、甘すぎるドーナツが苦手な人も食べやすいかも。

ゴールデントッピングをまぶした「ニューホームカット バタークランチ」

トッピングたっぷりなプチ贅沢感が嬉しいこちら。生地全体にゴールデントッピングがまぶされており、食べ応えが感じられそうです。@yuumogu22さんは「星100」「めちゃくちゃ美味しい」と高評価。甘さでストレス発散したい時に選ぶのも良さそう。

大人のティータイムに！「ニューホームカット シナモン」

大人が楽しむティータイムのお供にぴったりなこちらも必見。シナモンシュガーが生地全体にかかっていて、香りも良いかも。ほんのり甘さも加わった、バランスの良い味わいに食べやすさも感じられそう。こちらも一部店舗限定商品なので、店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino