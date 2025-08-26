フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート／マジックキングダム・パークで開催中の「ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィ-ン・パーティー」。

この特別な夜、主役である「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が、ハロウィーン限定の華やかなコスチュームでゲストを迎えてくれます☆

ウォルト・ディズニー・ワールド “ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー” キャラクターグリーティング「Meet Mickey and Minnie at Town Square Theater」

開催期間： 2025年8月15日から10月31日までの特定日開催場所： マジックキングダム・パーク メインストリートU.S.A.「タウンスクエア・シアター」

別途「ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー」のイベントチケットが必要です。

グリーティングの場所や時間は、予告なく変更になる場合があります。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のグリーティングは、パークに入ってすぐの「タウンスクエア・シアター」で開催！

2025年のパーティーでは、二人がハロウィーンコスチュームで一緒に登場☆

このグリーティングで二人が身にまとっているのは、紫と緑を基調とした、クモの巣がデザインされた特別なコスチュームです。

「ミッキーマウス」は、ネオンカラーがアクセントのスーツに、クモの巣柄のシルクハットと蝶ネクタイを合わせています。

「ミニーマウス」は、同じくクモの巣がデザインされた華やかなドレスに、紫色のとんがり帽子とストライプのタイツをコーディネートした、魔女のようなスタイルです。

ハロウィーンの主役である「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」に、特別なコスチュームで会えるキャラクターグリーティング。

ハロウィーンパーティーの思い出にぴったりの一枚を撮影することができます。

おそろいのコーディネートが魅力的な二人に、ぜひ会いに行ってみてくださいね！

ウォルト・ディズニー・ワールド “ミッキーの・ノットソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー” キャラクターグリーティング「Meet Mickey and Minnie at Town Square Theater」の紹介でした。

