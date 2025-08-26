半年ぶりに帰宅した次女さんの姿を見て、猫ちゃんが見せたリアクションとは…？ふたりの感動の再会風景が尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35.1万再生を突破し、「覚えてるんですねー♡♡めっちゃ甘えてますねー」「お帰り！！って嬉しそう」といった声があがりました。

半年ぶりの再会

Instagramアカウント「@masakun0513」に投稿されたのは、半年ぶりに帰宅した次女さんをお迎えする、キジトラの「こむぎ。」ちゃんの姿をおさめたリール。

次女さんの帰宅時、こむぎ。ちゃんは冷蔵庫の上でくつろいでいたそう。しかし、玄関に入ってきた次女さんの姿を見つけると、慌てて冷蔵庫の上から降りて玄関に走っていったといいます。尻尾を嬉しそうにピンと立てて、甘えた声を出して駆け寄る姿が可愛らしくて、見ているだけで胸がほっこりします。

大喜びのこむぎ。ちゃん

こむぎ。ちゃんの大歓迎ぶりに、次女さんも大喜びだったそうで、次女さんは駆け寄ってきたこむぎ。ちゃんを撫でながら、その可愛らしさに歓声を上げていたそうです。

こむぎ。ちゃんは次女さんに撫でてもらった後、抱っこしてもらうと甘えるように次女さんの手を噛んでは、顔をペロリとしていたのだとか。その表情から、こむぎ。ちゃんの次女さんに対する愛が伝わってきます。

その後、次女さんがこむぎ。ちゃんを下ろして頭の上で指を動かすと、嬉しそうにじゃれついていたそう。指に飛びつかれた次女さんは「痛いよ」と言いつつも、その声からは再会の喜びがあふれていたといいます。

たくさん甘えているようです♡

後日、次女さんのお膝で甘えて、幸せそうに撫でられていたり、長女さんとふたりがかりで大好きなお尻トントンをしてもらうこむぎ。ちゃんの姿があったそう。

半年経っても変わらないふたりの絆を感じるその姿に、思わず胸が熱くなってしまいます。

こむぎ。ちゃんと次女さんの感動の再会に、1万近くのいいねがついたこのリールには、「走ってきて お返事して めちゃめちゃ可愛い～し 嬉しいですね♡」「大歓迎にゃね～♡」「可愛すぎて何回も見ちゃいました♡愛ですにゃ♡癒されましたありがとうございます」「お姉ちゃんの事大好きなのね～、きゃわいい♡♡♡」「ねこちゃん嬉しくて感情がどうしていいか迷ってますね」「やばいちょーかわいい」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「@masakun0513」では、名前の句点が可愛らしいこむぎ。ちゃんのみんなに愛されてのびのびと暮らす日常の様子を、たくさんの動画で楽しむことができます。

