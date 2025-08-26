タモリ

　サービスや商品の選び方は人それぞれだが、「この人が紹介しているなら信頼できる」と思える有名人の存在は大きいもの。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、株式会社ジャリアと共同で、全国の男女1000人を対象に「『この人が紹介しているサービスや商品なら利用してみたい！』と思う有名人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。

【調査結果】博識でセンスも魅力…決め手は親しみやすさと信頼感

　第５位は大谷翔平(31)。「実際に自分が使用していて良い物を紹介していそう(30代女性)」「今をときめく大谷選手が広告塔ならその企業の商品は安心できる(50代男性)」など、爽やかで好感度が高く、幅広い世代に受け入れられる人柄がサービスや商品の安心感につながった。

　第４位はカズレーザー(41)。「何かにつけて印象がいい。知識の幅が広く、嫌みがない(30代女性)」「信頼できそうな人柄だから紹介する物も良い物だと思う(50代男性)」など、どんな商品やサービスも、メリット・デメリットを踏まえて紹介してくれそうで安心感があり、「説得力があるから使ってみたい」との声が目立った。

　第３位はマツコ・デラックス(52)。「正直なイメージだから。自分の良いと思わない物を無理して紹介したりしないイメージ。それに色々な分野に詳しそう(30代女性)」「いいものをたくさん知ってそうだし、忖度なく意見を言ってくれそうなので(40代女性)」など、率直で的確なコメントが信頼でき、しかもセンスが良いので「間違いない」と感じる人が多かった。

　第２位はタモリ(80)。「一番信用できるから(20代男性)」「本物感があるイメージが増すから(30代男性)」「贅沢はしていないけどこだわりのある生活をしていそうだから、紹介するアイテムにも何かしらのこだわりがありそうと思える(40代男性)」など、物事を見極める鋭い視点と、押し付けがましくない自然なスタンスが「信頼できる」と支持を集めた。

　第１位は所ジョージ(70)。「何となく面白いものを使いそう(20代男性)」「ステマなど関係なく本当にいいと思ったものを教えてくれそう(40代男性)」「様々な物事に精通していて、信頼感がある(40代男性)」「センスが良さそうだから(50代男性)」など、親しみやすく飾らないキャラクターと、趣味やライフスタイルを楽しむ姿が魅力的で、実際に自分も試してみたくなる自然体な紹介をしてくれそうな点が好感を集めた。

　ランキング結果は以下の通り。

　第１位　所ジョージ　100票

　第２位　タモリ　81票

　第３位　マツコ・デラックス　68票

　第４位　カズレーザー　49票

　第５位　大谷翔平　45票

　第６位　芦田愛菜　36票

　第７位　池上　彰　35票

　第８位　綾瀬はるか　34票

　第９位　北川景子　30票

　第10位　阿部　寛　28票

（よろず～ニュース調査班）