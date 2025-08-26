犬飼貴丈ら再集結で人気BLドラマ集大成・初の地上波へ 『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』【キャスト一覧・コメント】
俳優・犬飼貴丈が主演を務めるドラマシリーズの最新作『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』が、ABCテレビで11月から放送されることが決まった。シリーズファイナルを初の地上波放送で飾る。
【動画】シリーズ集大成…『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』ティザー映像
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シーズン1（2021年）とシーズン2（22年）はCSテレ朝チャンネル1で放送され、シーズン3（24年）はLeminoで独占配信され、国内外で支持を集めた。
シリーズファイナルは、原作の第5巻のエピソードの映像化し、主人公・モブ役の犬飼をはじめ、ゆうたろう、伊藤あさひ、塩野瑛久、和田颯ら不動のメインキャスト陣が再集結。さらに、猪塚健太、世古口凌の続投や、今回新たに旬のイケメン俳優たちも出演し、シリーズ集大成となる。
シーズン3のラストで、同級生の菊池と高校生の旗野から、同時に求愛されてしまったモブは、フラグを回避できるのか、それともBL世界に落ちてしまうのか…。ABCテレビの放送（11月9日スタート、毎週日曜 深1：10 ※関西ローカル）のほか、TVerで見逃し配信、FODで独占配信。全6話。
また、ファイナル放送開始に先立ち、シーズン1〜3が地上波で初めて全話一挙放送されるることも決定した。
■モブ役／犬飼貴
自分が“BL漫画”の世界の住人であることに気づいてしまった、絶対にBLになりたくないごく普通の大学生。“BLの世界”では、イケメンだけでなく平凡なキャラクターも主人公になりやすいことを知り、日常の至る所に発生する“BL展開フラグ”を必死に回避しながら生きている。それなのに、次第にBL展開に巻き込まれ、同時に2人の男から求愛されてしまい……。
コメント：
またやってきてしまいました。前回シーズン終了時に「もう無いと思いますけど、続編をやるならオープニング曲を書かせてください」と、ヘラヘラしながら言ったらまさかの有言実行、周りの大人たちが血眼になって条件を揃えて来てくれました。その熱意に若干引いたのですが、作詞作曲できる喜びで軽率にオファーを受けてしまいました。結果として現場は非常に楽しく、気づけば僕も血眼でこの作品を面白くするために頑張りました。ファイナルという言葉さえも若干疑わしくはありますが、このシリーズの集大成にふさわしい、パワーアップした内容になっていると思います。よろしくお願いします。
■綾人役／ゆうたろう
モブの弟、高校生。家族一同モブのはずが、長年の親友でクラスメイトの東條に告白され、陥落。主人公として、幸せいっぱいのBLライフを送っている。
コメント：
ここまで続いた絶対BLシリーズ、なんと遂にファイナルです！ほんとのほんとの！ファイナルです！今回も本当にいろいろあり、てんこ盛りもてんこ盛りです。綾人くんと東條の未来、モブの未来、それぞれ最後の最後まで、どのような展開になるかどうぞご期待ください。
■菊池役／伊藤あさひ
モブのクラスメイト。モブに好意を寄せている。獣医を目指すために米国留学中。
コメント：
ついにファイナルです。毎年の風物詩のように自分自身も楽しんで撮影してきたので少し寂しいですが、皆様に愛され4部作となったことを心からうれしく思います。菊池の恋模様やモブへの気持ちは、どんな結末を迎えるのか。今回のオープニングのコンセプトやいかに。お楽しみに。
■東條役／塩野瑛久
綾人の恋人。背景がバラのイケメン。文武両道で弱点なしのミスター・パーフェクト。
コメント：
ファイナルおめでとうございます。まさかまた東條として帰ってくるとは思っていませんでした。薔薇を背景に咲かせる力がまだ残っているのか、正直不安なこともありますが、最後に華を添えられればと参加を決めました。ぜひあたたかく見守ってください。
■真山役／和田颯（Da-iCE）
モブと同じ大学に通うBL漫画家。モブの周りに多発するＢＬネタを目当てに、双眼鏡でモブを観察している。
■原作・紺吉 コメント
実写ドラマもいよいよファイナルです
今回はどんなBL展開が飛び出すのか、モブと菊池の関係はどうなるのか
ドラマならではの結末をぜひお楽しみください
■あらすじ
高校生の旗野（世古口凌）とクラスメイトの菊池（伊藤あさひ）に同時に求愛されたモブ（犬飼貴丈）。なんとかその場を収め、再び定位置（＝モブ・その他大勢）での日常を送っていた。中学生男子が第二ボタンを贈り合う光景が、モブに卒業シーズンの到来を告げる。絶対にBLになりたくない男であるモブは、この季節特有のアレに悩んでいた。それは、花粉症。潤んだ目や上気した頬がフラグとなり、BLが始まってしまう危険をはらんでいるのだ。モブはフラグを回避できるのか？
「VS偽装」「VS寝落ち」「VS勉強会」「VS職場体験」「VSマッチング」「VSクリスマス」などなど、今回も数々のLOVEフラグが主人公・モブに襲い掛かる――!!
■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』ABCテレビ一挙放送
シーズン1『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』9月5日（金）深夜1時34分〜3時23分
シーズン2『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 シーズン2』9月12日（金）深夜1時59分〜3時28分
シーズン3『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 2024』9月28日（日）スタート 毎週日曜深夜1時10分〜1時45分（全6話）
【動画】シリーズ集大成…『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』ティザー映像
『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』シリーズは、「くらげバンチ」（新潮社）連載中の紺吉氏による同名漫画を実写化。自分がBL（ボーイズラブ）漫画の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブが、立ち上がりまくるBL恋愛フラグに必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグ・ストーリー。
シリーズファイナルは、原作の第5巻のエピソードの映像化し、主人公・モブ役の犬飼をはじめ、ゆうたろう、伊藤あさひ、塩野瑛久、和田颯ら不動のメインキャスト陣が再集結。さらに、猪塚健太、世古口凌の続投や、今回新たに旬のイケメン俳優たちも出演し、シリーズ集大成となる。
シーズン3のラストで、同級生の菊池と高校生の旗野から、同時に求愛されてしまったモブは、フラグを回避できるのか、それともBL世界に落ちてしまうのか…。ABCテレビの放送（11月9日スタート、毎週日曜 深1：10 ※関西ローカル）のほか、TVerで見逃し配信、FODで独占配信。全6話。
また、ファイナル放送開始に先立ち、シーズン1〜3が地上波で初めて全話一挙放送されるることも決定した。
■モブ役／犬飼貴
自分が“BL漫画”の世界の住人であることに気づいてしまった、絶対にBLになりたくないごく普通の大学生。“BLの世界”では、イケメンだけでなく平凡なキャラクターも主人公になりやすいことを知り、日常の至る所に発生する“BL展開フラグ”を必死に回避しながら生きている。それなのに、次第にBL展開に巻き込まれ、同時に2人の男から求愛されてしまい……。
コメント：
またやってきてしまいました。前回シーズン終了時に「もう無いと思いますけど、続編をやるならオープニング曲を書かせてください」と、ヘラヘラしながら言ったらまさかの有言実行、周りの大人たちが血眼になって条件を揃えて来てくれました。その熱意に若干引いたのですが、作詞作曲できる喜びで軽率にオファーを受けてしまいました。結果として現場は非常に楽しく、気づけば僕も血眼でこの作品を面白くするために頑張りました。ファイナルという言葉さえも若干疑わしくはありますが、このシリーズの集大成にふさわしい、パワーアップした内容になっていると思います。よろしくお願いします。
■綾人役／ゆうたろう
モブの弟、高校生。家族一同モブのはずが、長年の親友でクラスメイトの東條に告白され、陥落。主人公として、幸せいっぱいのBLライフを送っている。
コメント：
ここまで続いた絶対BLシリーズ、なんと遂にファイナルです！ほんとのほんとの！ファイナルです！今回も本当にいろいろあり、てんこ盛りもてんこ盛りです。綾人くんと東條の未来、モブの未来、それぞれ最後の最後まで、どのような展開になるかどうぞご期待ください。
■菊池役／伊藤あさひ
モブのクラスメイト。モブに好意を寄せている。獣医を目指すために米国留学中。
コメント：
ついにファイナルです。毎年の風物詩のように自分自身も楽しんで撮影してきたので少し寂しいですが、皆様に愛され4部作となったことを心からうれしく思います。菊池の恋模様やモブへの気持ちは、どんな結末を迎えるのか。今回のオープニングのコンセプトやいかに。お楽しみに。
■東條役／塩野瑛久
綾人の恋人。背景がバラのイケメン。文武両道で弱点なしのミスター・パーフェクト。
コメント：
ファイナルおめでとうございます。まさかまた東條として帰ってくるとは思っていませんでした。薔薇を背景に咲かせる力がまだ残っているのか、正直不安なこともありますが、最後に華を添えられればと参加を決めました。ぜひあたたかく見守ってください。
■真山役／和田颯（Da-iCE）
モブと同じ大学に通うBL漫画家。モブの周りに多発するＢＬネタを目当てに、双眼鏡でモブを観察している。
■原作・紺吉 コメント
実写ドラマもいよいよファイナルです
今回はどんなBL展開が飛び出すのか、モブと菊池の関係はどうなるのか
ドラマならではの結末をぜひお楽しみください
■あらすじ
高校生の旗野（世古口凌）とクラスメイトの菊池（伊藤あさひ）に同時に求愛されたモブ（犬飼貴丈）。なんとかその場を収め、再び定位置（＝モブ・その他大勢）での日常を送っていた。中学生男子が第二ボタンを贈り合う光景が、モブに卒業シーズンの到来を告げる。絶対にBLになりたくない男であるモブは、この季節特有のアレに悩んでいた。それは、花粉症。潤んだ目や上気した頬がフラグとなり、BLが始まってしまう危険をはらんでいるのだ。モブはフラグを回避できるのか？
「VS偽装」「VS寝落ち」「VS勉強会」「VS職場体験」「VSマッチング」「VSクリスマス」などなど、今回も数々のLOVEフラグが主人公・モブに襲い掛かる――!!
■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』ABCテレビ一挙放送
シーズン1『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』9月5日（金）深夜1時34分〜3時23分
シーズン2『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 シーズン2』9月12日（金）深夜1時59分〜3時28分
シーズン3『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 2024』9月28日（日）スタート 毎週日曜深夜1時10分〜1時45分（全6話）